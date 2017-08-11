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Riske göre güvenlik

Giriş Tarihi: 11.8.2017
Riske göre güvenlik

Sporda şiddeti önleme toplantısında, bütün spor müsabakalarının risk analizinin yapılıp üç ayrı kategoride değerlendirilmesi kararlaştırıldı

Bakanlar ve üst düzey emniyet yetkililerinin katılımı ile Merkez Binası'nda yapılan sporda şiddeti önleme toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı , Adalet Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu artık maçların risk analizlerinin yapılacağını ve buna göre önlemler alınacağını belirterek şunları söyledi:
-Müsabakaları 3 ayrı kategoride ele alıp, A-riskli, B-orta riskli, C-risksiz maç olarak değerlendireceğiz. Spor Güvenlik Kurullarımız A kategorisindeki maçlar öncesinde kesinlikle vali başkanlığında, ayda bir de yine vali başkanlığında toplantılarını eksiksiz yerine getirecekler riskleri, alınacak tedbirleri değerlendirecekler.
- EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki siber daire başkanlıkları sosyal medyadaki mesajları izleyecek.
- Misafir takım seyircileri, kendi şehirlerinden itibaren kontrol edilecek.
- Deplasman yasağı yine spor il güvenlik kurullarının insiyatifine bırakıldı.
- Biz kamunun sorumlularıyız. Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, belediye başkanlarımız forma giymeyecekler tarafsızlık açısından. Görevimiz seyri hoş ve herkesin genel bir keyif almış biçimde stattan çıkmasını temin edebilmektir. Bizim sorumluluğumuz, esas itibarıyla budur.

6222'de revizyon sinyali
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de şunları söyledi: "6222 sayılı kanunda eksiklik yok ama uygulamada bazı konularla ilgili revizyona gidilebilir. Şiddeti önleme tedbirleri kapsamında spor alanı kavramı yasada genişletilebilir somut adımlar ile ilgili çalışmaları da başlatacağız. Samsun'da yapılan maç ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatı devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."

Kupaya da e-bilet geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu konu sadece güvenlik önlemleri ile çözülecek bir konu değil. Ortak bir yaklaşım gerekiyor. Medyamıza da büyük görev düşüyor. TFF ve bizim 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylık ile ilgili çalışmalarımız var. Bu süreçler bizim adaylık ile ilgili konuları da etkileyecek süreçler. Son olaylardan sonra kupa finallerinde e-bilet uygulamasının konulmasını hep birlikte kararlaştırdık" şeklinde konuştu.
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Riske göre güvenlik
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