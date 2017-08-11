Riske göre güvenlik

Bakanlar ve üst düzey emniyet yetkililerinin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
Merkez Binası'nda yapılan sporda şiddeti önleme toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu artık maçların risk analizlerinin yapılacağını ve buna göre önlemler alınacağını belirterek şunları söyledi:
-Müsabakaları
3 ayrı kategoride ele alıp, A-riskli, B-orta riskli, C-risksiz
maç olarak değerlendireceğiz. Spor Güvenlik Kurullarımız A kategorisindeki maçlar öncesinde kesinlikle vali başkanlığında, ayda bir de yine vali başkanlığında toplantılarını eksiksiz yerine getirecekler riskleri, alınacak tedbirleri değerlendirecekler.
- EGM
ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki siber daire başkanlıkları sosyal medyadaki mesajları izleyecek.
- Misafir
takım seyircileri, kendi şehirlerinden itibaren kontrol edilecek.
- Deplasman
yasağı yine spor il güvenlik kurullarının insiyatifine bırakıldı.
- Biz
kamunun sorumlularıyız. Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, belediye başkanlarımız forma giymeyecekler tarafsızlık açısından. Görevimiz seyri hoş ve herkesin genel bir keyif almış biçimde stattan çıkmasını temin edebilmektir. Bizim sorumluluğumuz, esas itibarıyla budur.
6222'de revizyon sinyali
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de şunları söyledi: "6222 sayılı kanunda eksiklik yok ama uygulamada bazı konularla ilgili revizyona gidilebilir. Şiddeti önleme tedbirleri kapsamında spor alanı kavramı yasada genişletilebilir somut adımlar ile ilgili çalışmaları da başlatacağız. Samsun'da yapılan maç ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatı devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."
Kupaya da e-bilet geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu konu sadece güvenlik önlemleri ile çözülecek bir konu değil. Ortak bir yaklaşım gerekiyor. Medyamıza da büyük görev düşüyor. TFF ve bizim 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylık ile ilgili çalışmalarımız var. Bu süreçler bizim adaylık ile ilgili konuları da etkileyecek süreçler. Son olaylardan sonra kupa finallerinde e-bilet uygulamasının konulmasını hep birlikte kararlaştırdık" şeklinde konuştu.