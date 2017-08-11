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Süper Lig'de heyecan başlıyor!

Giriş Tarihi: 11.8.2017 21:19 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 22:32
Süper Lig'de heyecan başlıyor!

Ve hasret bitiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig - maçıyla start aldı. Medipol Başakşehir, Bursaspor karşısında 1-0 önde.

Süper Lig'de 2017-18 futbol sezonu - maçıyla başladı. Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan yeni sezonun açılış maçında, Bursaspor, yenilenen kadrosu ve Fransız yeni Teknik Direktörü Paul Le Guen ile birlikte ilk sınavını veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan sonuçlar alan ve play-off turuna yükselen Başakşehir ise geçen sezonki başarısını bu sezon şampiyonlukla taçlandırma hedefinde.

Medipol Başakşehir 1-0 Bursaspor
21' Elia

Süper Lig'de sezonun ilk golü Elia'dan geldi.

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STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 21:45
YAYIN: BeIN SPORTS 1
HAKEM: Ümit Öztürk



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
YEDEKLER: Mert, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Da Costa, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Badu, Agu, Pablo, John, Stancu, Deniz
YEDEKLER: Muhammed, Mert, Merter, Paschal, Furkan, Jorquera, Ertuğrul, İsmail, Kubilay, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

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Süper Lig'de heyecan başlıyor!
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