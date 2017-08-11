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Yeni sistem 4-1-4-1

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017
Yeni sistem 4-1-4-1

Östersunds maçlarında tepki toplayan , formasını kaybetmek üzere... Fernando'yu tek ön libero oynatacak olan Igor Tudor forvet arkasında ise Belhanda ile Ndiaye'yi kullanacak

Hem Östersunds maçları hem de hazırlık karşılaşmalarında 'ın hazır bir görüntü çizmemesi teknik direktör Igor Tudor'u arayışa itti. Gomis'in hazırlık maçları dahil henüz gol atamaması ve Belhanda'nın da 10 numara pozisyonunda beklentileri karşılayamaması, Hırvat hocanın son Avusturya kampında 4-1-4-1 sistemini denemesine yol açtı. Yeni Fernando'nun 45 dakika süre aldığı Hertha Berlin maçında tek ön liberolu bu dizilişi uygulayan Tudor, Sneijder'li 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeye hazırlanıyor. Selçuk-Tolga ikilisine yeni oyun şablonunda yer olmazken, Fernando'nun 4-1-4-1 sisteminde tek ön libero olarak görev yapması bekleniyor. Fernando'nun önünde göbekte Ndiaye-Belhanda ikilisi, kanatlarda solda Rodrigues ve sağda Feghouli ve ayrılana kadar Sinan Gümüş yer alacak.



FEGHOULI NİHAYET BİTTİ
G.Saray'ın yolunu gözlediği Feghouli'nin menajeri ile dün görüşen Cenk Ergün son noktayı koydu. Sarı-kırmızılılar senelik 3.8 milyon Euro'dan 3+1 yıllığına anlaştığı Cezayirli'yi bugün İstanbul'a getirerek Kayseri maçına yetiştirmek istiyor.
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Yeni sistem 4-1-4-1
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