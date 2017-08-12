4 gollü kıran kırana maç!

Süper Lig'de 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe sezonun açılış maçında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.



Kadrosunu Kameni, Valbuena, Dirar, Soldado, Giuliano, İsla, Elif Elmas gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler sezonun ilk maçına Göztepe deplasmanında çıktı. 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Bornova Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi..



Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione (Dk. 90+4 Doğanay Kılıç), Gouffran (Dk. 76 Halil Akbunar), Jahovic, Ghilas (Dk. 90 Tayfur Bingöl)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 85 Muhammed Samed Karakoç), Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar (Dk. 68 Aatif Chahechouhe), Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie (Dk. 68 Ahmethan Köse)

Goller: Dk. 5 Alper Potuk, Dk. 64 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro, 57 Scarione (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 87 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+2 Castro, 90+3 Beto (Göztepe), 90+4 Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderen Alper Potuk, topu filelerle buluşturdu: 0-1

8. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı hemen dışında buluşan Castro'nun sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

38. dakikada sağ kanattan Isla'nın yaptığı ortada Van Persie'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, direğe çarpan topa kaleci Beto sahip oldu.

57. dakikada Göztepe öne geçti. Josef de Souza'dan seken topla ceza alanı içinde topla buluşan Scarione'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

90+3. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, top yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni oyuncularından 3'ü ilk 11'de şans buldu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, en son 2002-2003 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e Fenerbahçe maçıyla döndü. Göztepe'nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların izleyemediği müsabakaya karşılaşmanın hakemleri ve iki takımın futbolcuları birlikte "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmadan önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe'de sahaya kaptan olarak çıkan Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel, seremoniden ve para atışından sonra tokalaşmadı.

FENERBAHÇE'DE 3 YENİ OYUNCU

Transfer döneminde Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla, Roberto Soldado ve son olarak Giuliano Victor De Paula'yı dahil eden Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşmasında bu isimlerden 3'ü ilk 11'de şans buldu. Dirar, Isla ve Valbuena ilk 11'de başlarken, Kameni ise yedek soyundu.

Bu sezon tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla son lig maçına 18 Mayıs 2013'teki Kardemir Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.

SEYİRCİSİZ MAÇ

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Süper Lig'deki ilk maçına taraftarından yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepeli futbolcuları kamp yaptığı otelden stada kadar konvoyla uğurladı.

Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.

14 YIL SONRA SÜPER LİG

Süper Lig'de en son 2002-2003'te yer aldıktan sonra amatör kümeye gerileyen Göztepe, 14 yıl sonra Fenerbahçe maçıyla tekrar Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'deki son maçında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin, 5 bin 187 gün sonra ilk rakibi Fenerbahçe oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir futbolunun Süper Lig hasreti de sona erdi.

GÖZTEPE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin geçen sezonki kadrosundan sadece Leo Scwechlen ve Adis Jahovic ilk 11'de oynadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11'de şans buldu.

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI!

TAMER TUNA TEKRAR TEKNİK DİREKTÖR

Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig'e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kaldı.

Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe'nin başında sahaya çıktı.







Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie

Goller: Dk. 5 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 23 Rotman (Göztepe)