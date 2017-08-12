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sezonu 'de açıyor! İşte muhtemel 11'ler

Giriş Tarihi: 12.8.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 17:51
Fenerbahçe sezonu İzmir'de açıyor! İşte muhtemel 11'ler

ile , 'de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla 'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip 'de en son, temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve 1-1 tamamlandı.

Öte yandan ile , 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, İstanbul'daki 5. tur müsabakasından 4-0 galip ayrıldı.

LİGDE 47. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER;

Göztepe



Fenerbahçe


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Fenerbahçe sezonu İzmir'de açıyor! İşte muhtemel 11'ler
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