Fenerbahçe sezonu İzmir'de açıyor! İşte muhtemel 11'ler

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Fenerbahçe ile Göztepe, 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, İstanbul'daki 5. tur müsabakasından 4-0 galip ayrıldı.

LİGDE 47. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.



MUHTEMEL 11'LER;



Göztepe







Fenerbahçe





