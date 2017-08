Santiago’da bir kahraman

Dün İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel, Avrupa'da takımlarına duyduğu aidiyet, mücadele ruhu ve hırsıyla tanınan bir isim... Zorlu bir çocukluk nedeniyle özellikle gençliğinde hareketli ve hızlı bir hayata sahip olan Medel geldiği yeri de hiç unutmayan biri. Doğduğu şehir olan Santiago'da adeta bir kahraman olarak görülen 29 yaşındaki oyuncu, gençlerin suçla temas etmemesi ve okuyabilmesi için maddi imkanlarını seferber ediyor. Çok sayıda çocuğa burs imkanı sağlayan Medel, hayatının olgunluk dönemine girmiş durumda ve Beşiktaş'a katkı vermeye hazır. Şilili, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra basın için yapılacak imza töreniyle 3 yıllık imza atacak. Medel sezon başına 3 milyon Euro para alacak. Beşiktaş'ın yeni transferinin ilk sözleri ise şöyle oldu: "Yeni bir maceraya başlıyorum."







MEDEL'İN HIZLI HAYATI



DİSKOTEKTE KAVGA (25.05.2007)

Kanada'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na gitmeden önce Santiago gece hayatının kalbinin attığı BellaVista mahallesinde karıştığı bir diskotek kavgasında vücuduna birçok darbe aldı. Oyuncu ertesi gün milli takım teknik direktörü Jose Sumantay tarafından affedildi ve Kanada'ya götürüldü.



HÜKÜMET KRİZİ ÇIKARDI (20.07.2007)

Dünya 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Şili takımıyla yarı finale yükseldi. Maçın 15. dakikasında yerde yatmakta olan Arjantinli Mercado'ya tekme sallayarak kırmızı kart gördü. Maçtan sonra Kanada polisiyle tartışan Şili kafilesinden birçok isim gözaltına alınırken; Medel, gazetecilere vücudundaki darbeleri göstererek polisi şikayet etti. Olaydan sonra Şili ve Kanada hükümetleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



ARKADAŞINDAN KAFA YEDİ! (25.08.2007)

Universitario derbisinde Universidad de Chile'nin ilk golünde hatası bulunan Medel, takım arkadaşı Eros Perez ile saha içinde tartıştı. Perez'in damarına basan Medel, bunun bedelini sert bir kafa darbesi alarak ödedi. Hakemin gözünden kaçan bu olay, Medel'i ateşlemiş olacak ki karşılaşmanın ikinci yarısında attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı.



RAKİBİNE TÜKÜRDÜ (01.09.2007)

Universidad Catolica-Deportes Concepcion karşılaşmasında rakibi Patricio Almendra'ya tükürdü ve 6 müsabakadan men cezası aldı.



KAZADA ARABADAN FIRLADI (03.01.2009)

Otomobiliyle kaza yaparak araçtan dışarı fırladı. Şili basını oyuncunun alkol problemini yenemediğini iddia etse de polis bunu yalanladı. Medel ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yıldır alkol kullanmadığını ve uyuyakaldığını söyledi. Arabada büyük hasar oluştu.



FUTBOLCU OLMASAYDIM! (06.01.2009)

"Futbolcu olmasaydım ya uyuşturucu kaçakçısı ya da hırsız olurdum" sözleriyle gündem oldu.



STOPERE 32 MİLYON €

Beşiktaş'ın, Inter'den kadrosuna kattığı Medel ile son dönemde stoper bölgesi için yaptığı harcama yaklaşık 32 milyon Euro'yu buldu. Sporx'in haberine göre; Beşiktaş, Medel transferiyle 2008/2009 sezonundan bu yana stoper bölgesi için yaptığı transfer sayısını 16'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, savunma hattı için o dönemden bu yana 31.5 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli harcadı. Gary Medel, 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı takımın stoper bölgesi için en yüksek bonservis ödediği yedinci isim oldu.







İŞ BİTİREN İKİLİ

Beşiktaşlı yöneticiler, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İtalya'nın Milano şehrine giderek, Medel transferini sonuçlandırdı ve oyuncu ile İstanbul'a döndü.







İZDİHAM!

Beşiktaş'ın Inter'den renklerine bağladığı Medel, dün akşam 21.00 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Şilili oyuncuyu karşılamak için havaalanına akın eden taraftarlar, izdihama neden oldu. 30 yaşındaki oyuncu, emniyet güçlerinin desteği ile dışarı çıkabildi.

***

MODAYA UYDU!?

Beşiktaş'IN, gelenek haline gelen "Come To Beşiktaş" videosu, Medel transferinde de devam etti. Hazırlanan videoda, Şilili futbolcuyu siyah-beyazlı takıma çağıran isim Beşiktaş'ın kadrosuna yeni kattığı Jeremain Lens ve Atiba'nın oğlu Noah oldu. İkilinin Medel'i telefonla aradığı ve "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" dediği, Şilili oyuncunun ise "I'm coming to Beşiktaş (Beşiktaş'a geliyorum)" yanıtı verdiği görüldü.



?BAŞKAN ORMAN'DAN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Geçtiğimiz günlerde Lens'e imza attıran siyah-beyazlıların renklerine bağladığı son isim Medel oldu. Şilili oyuncunun transferini yayınladığı bir video ile duyuran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da Medel için, 'hoş geldin' mesajı yayınladı. Orman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.