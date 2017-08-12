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'den saygı duruşu kararı

Giriş Tarihi: 12.8.2017 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 16:30
TFF'den saygı duruşu kararı

'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda takımla sahaya tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsın" ıyla çıkacak.

'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda takımla sahaya tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsın" ıyla çıkacak.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.

Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

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TFF'den saygı duruşu kararı
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