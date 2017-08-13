Arda Turan ve Galatasaray flörtünde flaş gelişme!

Arda Turan ve Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Barcelona'da forma giyen milli futbolcunun, Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa kadrosuna alınmaması sonrası hızlanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

AHMET BULUT İSPANYA'YA GİDİYOR

Barcelona'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın ciddi bir şekilde talip olduğu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Katalan ekibi ile görüşmek üzere İspanya'ya gidiyor. Burada Barcelonalı yetkililer Pep Segura ve Robert Fernandez ile görüşecek olan Bulut, Valverde'nin Arda Turan'la ilgili fikrini öğrenip, oyuncusunun takımdaki geleceğini konuşacak.

Bulut'un ayrıca, Arda Turan için Galatasaray'dan gelen teklifi de Barcelonalı yöneticilere sunması bekleniyor.

İSPANYOLLAR 'GİDER' DİYOR

Öte yandan İspanyol gazetecilerin yorumlarına göre Arda Turan'ın Barcelona kariyeri artık sona geldi. Katalan ekibinin Arda için beklediği teklifi alamadığı belirtildi. Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen Arda'nın maaş maliyetini pozitife çevirmek isteyen Barcelona'nın, en iyi teklifi veren Galatasaray'a 'evet' demesinin yakın olduğuna da dikkat çekildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor