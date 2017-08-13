CANLI | Barcelona-Real Madrid

Dünyanın en iyi iki futbol takımı Barcelona
ve Real Madrid
, İspanya Süper Kupa finalinin sahibi olabilmek için karşı karşıya geliyor.
Barcelona 0-1 Real Madrid
Pique (kk) 50'
Barcelona'nın ilk 11'i :
Ter Stegen, Pique, Umtiti, Vidal, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Deulofeu, Messi, Suarez
Real Madrid'in ilk 11'i:
Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro; Kroos, Kovacic; Isco; Bale, Benzema.
RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA
Barcelona ile Real Madrid İspanya Süper Kupası ilk ayağında Camp Nou'da karşılaşıyor. Süper Kupa finalinin rövanş karşılaşması ise 17 Ağustos'ta oynanacak.