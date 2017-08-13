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Giriş Tarihi: 13.8.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 00:11
CANLI | Barcelona-Real Madrid

İspanya Süper Kupası finalinde ve karşı karşıya geliyor. İki ayaklı finalin ilk ayağı Camp Nou'da oynanıyor.

Dünyanın en iyi iki futbol takımı ve , İspanya Süper Kupa finalinin sahibi olabilmek için karşı karşıya geliyor.

Barcelona 0-1 Real Madrid
Pique (kk) 50'

Barcelona'nın ilk 11'i : Ter Stegen, Pique, Umtiti, Vidal, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Deulofeu, Messi, Suarez

Real Madrid'in ilk 11'i: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro; Kroos, Kovacic; Isco; Bale, Benzema.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA
Barcelona ile Real Madrid İspanya Süper Kupası ilk ayağında Camp Nou'da karşılaşıyor. Süper Kupa finalinin rövanş karşılaşması ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

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CANLI | Barcelona-Real Madrid
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