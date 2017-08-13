Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kaleye önce sonra geçti!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 21:18
Kaleye önce forvet sonra stoper geçti!

Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında, 'un sahasında 'i 3-0 yendiği karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.

Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın 3 oyuncu değişiklik hakkını ilk yarıda kullanması ve kaleci Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesiyle, ikinci devrede takımın kalesine önce Nicolas de Preville, sonrasında Ibrahim Amadou geçti.

Maçın ikinci yarısında karşılaşma golsüz devam ederken kaleci Mike Maignan, 63. dakikada kırmızı karttan oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Lille'de oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için kaleyi önce forvet Nicolas de Preville devraldı. Önemli bir gol pozisyonunu kurtaran forvet oyuncusu, 74. dakikada Jonas Martin'in golüne engel olamadı ve üstünlüğü yakaladı.

Golün ardından bu kez kaleye stoper Ibrahim Amadou geçti. Amadou, 82. dakikada Strasbourg'un kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin etse de Lienard'ın vuruşunu engelleyemedi ve fark 2'ye çıktı.

89. dakikada Jeremy Grimm'in uzaktan çektiği şuta müdahale eden Amadou, golü önleyemedi ve maç ev sahibi Strasbourg'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Strasbourg 3 golle 3 puanı alıp, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaleye önce forvet sonra stoper geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz