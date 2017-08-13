Real, Barçayı evinde yıktı

İspanya Süper Kupa ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Asensio, Ronaldo ve Pique (k.k)'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.



La Liga şampiyonu Real Madrid ile kral kupası sahibi Barcelona karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Gülen taraf Real Madrid oldu.

50' Pique (KK)

76' Messi (P)

80' Ronaldo

90' Asensio

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

İlk ayağı 3-1 biten Süper Kupa finalinin rövanşı 17 Ağustos'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.



Barcelona ligde ilk maçını 20 Ağustos'ta Real Betis ile evinde oynayacak. Real Madrid ise aynı gün Deportivo La Coruna deplasmanına çıkacak.