Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, 2017-2018'in ilk haftasında konuk edeceği Atiker Konyaspor'u mağlup ederek sezona iyi başlangıç yapmak istiyor. Eski takımı Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Cezalı Onur Kıvrak ve sakat Fabian Castillo bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda ilk sezon başlangıcını yapacak bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 45 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.

Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçı bein SPORTS2'den canlı yayınlanacak.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor'da yeni transferler de ilk kez bir lig maçında bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak.

Karadeniz temsilcisinde, İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bordo-mavili ekibe katılan Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer alacak.

Beş sezon önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve son olarak forma giydiği Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda yeniden bordo-mavili taraftarların önünde mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak Yılmaz

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Traore, Fofana, Ezekiel