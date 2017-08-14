Altınordu'nun Avrupa gururu

Hollanda'nın Tiel şehrinde düzenlenen De Kleuver Cup'ın grup aşamasında Westham United'ı 3-0, Feyenoord'u 1-0, FC Iserlohn'u 4-1, RKTVC'yi ise 8-0 yenerek grubunu lider tamamlayan İzmir temsilcisi, final serisinde PSV Eindhoven'a 3-0 mağlup oldu.

Altınordu, üçüncülük-dördüncülük maçında karşılaştığı Danimarka ekibi Koobenhagen'ı penaltı atışları ile 6-5 mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Altınordu kalesini koruyan Enes Kalyoncu turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, Gökberk Efe de 7 golle gol kralı oldu.

Altınordulu Alperen, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Kulüp olarak, gelecek yıl da Hollanda'ya gelmek ve bu heyecanı yeniden yaşamak istiyoruz" mesajını verdi.

Turnuvanın şampiyonu, Altınordu'nun grupta 1-0 yendiği Feyenoord oldu.