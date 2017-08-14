Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Gökhan Gönül sonra Caner Erkin ve son olarak da Jeremain Lens'i transfer eden Beşiktaş'a Fenerbahçe'den transfer çalımı geliyor. Sarı lacivertli yönetim Beşiktaş'ın uzun süre uğraşıp da kadrosuna katamadığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... (14.08.2017)

VINCENT ABOUBAKAR BOMBASI!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerini arttırdı.

Aziz Yıldırım'ın 4 takviye daha olacak demesinin ardından kadrosuna Roberto Soldado ile Giuliano'yu katan sarı lacivertliler gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi. Neustadter'den gelecek parayı Aboubakar transferinde kullanmayı planlayan F.Bahçe, oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyo Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro teklif edecek.

Kamerunlu futbolcu,Beşiktaş'ın bitiremediği transfer için F.Bahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Lorient'i daha az bir rakama ikna edemedği için transferden vazgeçmişti. F.Bahçe'nin ise bu rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.

GUSTAVO GOMEZ MÜJDESİ!

İtalyan ekibi ve Paraguaylı oyuncu ile yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Orta sahaya Giuliano'yu forvete ise Roberto Soldado'yu transfer eden Fenerbahçe, stoper konusunu da çözmek üzere... Sarı-lacivertli takım, uzun süredir görüşme halinde olduğu Gustavo Gomez'i bitme aşamasına getirdi. Simon Kjaer'in takımdan ayrılması sonrasında harekete geçen yönetimin, Milan ve Paraguaylı savunmacı ile yaptığı görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı, transferin, birkaç gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurulacağı ifade edildi.

NEUSTADTER'E YOL GÖRÜNEBİLİR

Gustavo Gomez transferinin ardından Roman Neustadter'in takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Rus savunmacı ile ülkesinden Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Gomez'in gelmesi halinde ilk 11'deki yerini kaybedecek olan Roman'ın da Rusya'ya dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise uygun şartlı bir stoper daha alınması halinde Neustadter'in gidişine onay vereceği ifade edildi.

DEFANSTA TAM BİR JOKER

Gustavo Gomez henüz 24 yaşında. 1.85 boyundaki Paraguaylı, İtalyan ekibine, Arjantin'in Lanus takımından geçen yıl 8.5 milyon euro'ya transfer oldu. Serie A'da 18 maça çıkan oyuncu 4 sarı kart gördü. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ve sol stoper oynayabilen genç savunmacı, ihtiyaç duyulması halinde kenar bek olarak da görev alabiliyor.

STOPERE BİR ADAY DAHA!

Stopere takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerin Avusturyalı Sebastian Prödl'u da önerdiği iddia edildi.

1.94 boyundaki oyuncu, Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyiyor. Daha önce Werder Bremen ve Sturm Graz'da da oynayan Prödl'ın piyasa değeri 4 milyon euro. Menajerlerin, "İsterseniz, Prödl'ı hemen getirebiliriz" mesajını da gönderdikleri ifade edildi.

SALİH UÇAN KİRALANIYOR

F.Bahçe'nin genç yeteneği Salih Uçan Antalyaspor'a kiralanıyor.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 23 yaşındaki Salih Uçan kiralık olarak gönderiliyor. Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan ancak orada da beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Salih Uçan bu kez Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yolunda.

RIZA ÇALIMBAY İSTİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Salih'in transferinin gerçekleşmesi için bizzat yönetimden talep ettiği belirtildi. Yeni sezona iddialı bir takım kuran Akdeniz ekibi, sarı lacivertli yönetimle her an anlaşabilir.