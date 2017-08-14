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- maçının bilet fiyatları belli oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 13:32
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

TFF Süper Lig'in 2. haftasında ile arasında oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı.

Ligin 2. haftasında , Ülker Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı.

Müsabaka biletleri yarın yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için, 16 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için, 17 Ağustos Perşembe gününden itibaren de genel satışa açılacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALTI A-B-H-I BLOK: 180,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALTI C-G BLOK: 200,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALTI D-F BLOK: 230,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 275,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 300,00 TL
1907 TRİBÜNÜ: 400,00 TL

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu
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