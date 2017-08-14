Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de Nizic gelecek Leo kalacak

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 12:05
Göztepe'de Nizic gelecek Leo kalacak

Süper Lig'in ilk haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile evinde 2-2- berarabere kalırken sergilediği futbolla taraftarlarına umut veren , de gaza bastı. Son olarak İsviçre'nin Basel takımından sol bek Adama Traore ile anlaşan sarı kırmızılılar, ismi uzun süredir gündemde olan Hajduk Split'in stoperi 'le de görüşmelerini hızlandırdı.

Hırvat oyuncu ve kulübü ile konusunda önemli mesafe kateden yönetimin 1.95 metre boyundaki savunmayıcı hafta sonuna kadar İzmir'e getireceği vurgulandı.

YUSUF ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Nizic'in yanı sıra bir de kanat oyuncusu istediği, kurmayların Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ı takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

LEO TAKIMDA KALABİLİR!

Transferde sona gelen 'de daha önce takımdan gönderileceği açıklanan savunma oyuncusu Leo Schwechlen'e de gün doğdu. Fenerbahçe maçında sürpriz şekilde 11'de sahaya çıkıp takımın en iyileri arasında gösterilen Fransız futbolcunun kalma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Tamer Tuna, karşılaşma bitiminde Schwechlen'in performansından övgüyle söz ederek, "Leo'nun gidebileceğine dair rapor verildi. Ancak o halen bizim futbolcumuz" açıklamasını yapmış ve 28 yaşındaki futbolcuya yeşil ışık yakmıştı. Schwechlen'in de kalmayı çok istediği, "Takımım için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Forma yarışında ben de varım. Verilen şansı iyi değerlendireceğim, burada çok mutluyum" cümlelerini kullandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Nizic gelecek Leo kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz