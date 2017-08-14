Gustavo Gomez bitti

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe stoper transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Paraguaylı savunma oyuncusu Gustavo Gomez konusunda hem kulübü Milan hem de kendisiyle yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere.Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da almak istediği 24 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralayacağı gelen bilgiler arasında.