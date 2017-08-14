Maç Öncesi | Galatasaray ve Kayserispor'da muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Tolga Ciğerci, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Gomis

KAYSERİSPOR: Silvio, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Deniz Türüç, Espinoza, Şamil, Güray, Umut, Asamoah Gyan

SELÇUK VE YASİN'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in oynama şansı belirsiz. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.

GALATASARAY SEZONA YENİLENEN KADROSUYLA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli'yı borsaya bildirdi.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 43. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde bu akşam 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.