Neustadter için hazırlanan teklif sahte çıktı

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı olan Vardar deplasmanında son transferlerden Soldado veya Giuliano'dan birini oynayabilecek duruma gelecek. Geçtiğimiz günlerde Miroslav Stoch ile yolları ayıran Fenerbahçe, Slovak futbolcunun yerine UEFA listesine bir oyuncu yazdırabilecek. Sarı Lacivertli ekipte Soldado'ya nazaran daha hazır ve fit durumda bulunan Giuliano'nun listeye yazılması ve Vardar maçlarının kadrosuna alınması bekleniliyor.

ROMAN NEUSTADTER'E SAHTE TEKLİF

Bu arada geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı.

Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti.

Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.