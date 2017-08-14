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Real, Barçayı evinde yıktı

Giriş Tarihi: 13.8.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 02:17
Real, Barçayı evinde yıktı

İspanya Süper Kupa ilk maçında , 'yı 3-1 mağlup etti.

İspanya Süper Kupa ilk maçında , deplasmanda 'yı Asensio, Ronaldo ve Pique (k.k)'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

La Liga şampiyonu Real Madrid ile kral kupası sahibi Barcelona karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Gülen taraf Real Madrid oldu.

50' Pique (KK)
76' Messi (P)
80' Ronaldo
90' Asensio

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA
İlk ayağı 3-1 biten Süper Kupa finalinin rövanşı 17 Ağustos'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Barcelona ligde ilk maçını 20 Ağustos'ta Real Betis ile evinde oynayacak. Real Madrid ise aynı gün Deportivo La Coruna deplasmanına çıkacak.

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Real, Barçayı evinde yıktı
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