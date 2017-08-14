Rıdvan Dilmen: "Gördüğüm en coşkulu takım"

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk haftasındaki Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi.



Özel bir futbol kanalındaki programda konuşan Dilmen, müsabakanın ilk devresini şu ifadelerle yorumladı:



"Konuşmak için çok erken. Galatasaray gördüğüm en coşkulu takım. Sanki sezonun son maçı ve şampiyonluk kazanacak veya UEFA Kupası'nı kazanacak gibi. Galatasaray coşkunun karşılığını 3-1'le aldı. İç sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynuyor Galatasaray. İlk golü normal de çok ceza sahasına girmemesine rağmen Tolga attı."







"MUSLERA EN ÖNEMLİ KALECİLERDEN BİRİ AMA..."

Muslera, Türkiye'nin en önemli kalecilerinden biri. Çoğu kişi eleştirmez ama ben eleştiriyorum. Kaleci altıpasa kornerden gelen topa çıkması lazım. Boşa da olsa çıkması gerek. Kaleciliğini eleştiremem ama bunu eleştiririm. Büyük takımlar için lige başlangıç önemlidir. Galatasaray da iyi futbol oynuyor. Tudor, oyunun ilerleyen bölümlerinde Selçuk ve Yasin'i oynatır diye düşünüyorum."

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