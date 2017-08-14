Şampiyon kaldığı yerden: 2-0

TFF Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, seyircisinden yoksun çıktığı maçta Antalyaspor'u Pepe ve Cenk Tosun(P)'un golleriyle 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle merhaba dedi.

.MAÇTAN DAKİKALAR



Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada Cenk Tosun'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

20. dakikada Quaresma'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Beck, dar açısına rağmen sert vurdu ancak Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Serbest vuruşta Quaresma'nın ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu ancak kaleciyi geçen top üst direkten döndü.

32. dakikada Cenk Tosun'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Charles'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.

45+4. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Boffin'i geçen topu arka direkte Pepe kafayla filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.







63. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Oğuzhan Özyakup'un kafayla gönderdiği ara pasında ceza sahasına giren Cenk Tosun, Danilo ile giridiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kullanılan taç atışı sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Pepe'nin hatasıyla gelişen Antalyaspor atağında Eto'o, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Fabricio zamanında müdahale ederek topun sahibi oldu.

Beşiktaş 2017-2018 sezonundaki ilk maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

AÇILIŞI PEPE YAPTI



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Antalyaspor karşısında attığı golle Beşiktaş'ın bu sezonki ilk lig golüne imza atan isim oldu.



Antalyaspor karşılaşmasında ilk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı öne geçiren Pepe, siyah-beyazlı takımın bu sezonki lig macerasında gol perdesini açan isim oldu.



Mücadelesinin 22. dakikasında kullanılan serbest vuruşta kafa vuruşu direkte patlayan Portekizli oyuncu, ikinci denemesinde ise golü bulmayı başardı ve siyah-beyazlıların bu sezon ligdeki ilk golüne imzasını attı. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon ligdeki ilk golü Oğuzhan Özyakup, bir önceki sezonda ise Cenk Tosun atmıştı.



Beşiktaş'ta bu sezonun ilk resmi golü ise Süper Kupa Finali'nde Cenk Tosun'dan gelmişti.



SÜLEYMAN SEBA MESAJLARI

Beşiktaş Kulübü yönetimi, ölümünün 3. yıl dönümünde onursal başkan Süleyman Seba'yı unutmadı.

Vodafone Park'taki tribünlerde Süleyman Seba'ya ait görseller konulurken, efsane başkanın "Beşiktaş'ı üzmeyin" mesajı da yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular da maç öncesi üzerinde Süleyman Seba fotoğrafının bulunduğu ve "Kalbimizdesin" yazan tişörtle ısındı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz iyikivarsınEren" pankartıyla çıktı.





ANTALYASPORLU TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Antalyaspor ise taraftar desteği avantajına sahip oldu.

Siyah-beyazlıların olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.

YENİ STATTA İLK SEYİRCİSİZ MAÇ

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez seyircisiz bir maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'taki resmi maçlarda Antalyaspor karşılaşmasına kadar seyircisiz kalmamıştı.

TALİSCA İLK 11'DE



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa maçına göre ligin ilk maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

Lisansı çıkmadığı için Süper Kupa mücadelesinde yer alamayan Anderson Talisca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalyaspor karşısında ilk 11'de görev aldı. Talisca, Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayan Tolgay Arslan'ın yerine orta sahada hücuma destek vermeye çalıştı. Tolgay Arslan ise Antalyaspor mücadelesine yedekler arasında başladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano Correia, ilk hafta maçında kadroda yer almazken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Caner Erkin şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Cenk Tosun ilk 11'de sahaya çıktı.





PEPE İLK KEZ VODAFONE PARK'TA

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Real Madrid'den kadroya dahil ettiği Pepe, Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını Atiker Konyaspor karşısında giyen tecrübeli futbolcu, savunmanın göbeğinde görev aldı.

NEGREDO, LENS VE ORKAN ÇINAR YEDEK

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise yedekler arasında bulundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek soyundu.

GARRY MEDEL YOK

Siyah-beyazlı ekibin İnter'den transfer ettiği Gary Medel ise kadroda yer alamadı.

Lisansı henüz çıkmayan Şilili futbolcu bu nedenli ligin ilk haftasında forma şansı bulamadı. Medel, karşılaşmayı tribünden takip etti.





70 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıktı.

Geçen sezonun son haftasında Osmanlıspor'u 3 Haziran'da Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı takım, uzun bir aradan sonra sahasında lig mücadelesi yaptı.

MARCELO'DAN DESTEK MESAJI

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşlarına başarı mesajı gönderdi.

Marcelo, Beşiktaş soyunma odasındaki formaların fotoğrafını kullanarak yeni sezon için siyah-beyazlı oyunculara şans diledi.

Mücadeleyi ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 82 Necip Uysal), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 87 Negredo)

Antalyaspor: Boffin, Celutska, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro (Dk. 36 Zeki Yıldırım), Charles, Maicon, Danilo (Dk. 62 Aydın Karabulut), El Kabir (Dk. 79 Emre Güral), Eto'o

Goller: Dk. 45+4 Pepe, Dk. 64 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Özyakup, Dk. 58 Tosic, Dk. 90+1 Beck (Beşiktaş), Dk. 33 Danilo, Dk. 45+1 Celutska, El Kabir (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 63 Diego (Antalyaspor)