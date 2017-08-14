Yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı



FATİH DOĞAN: Kaldığı yerden



"Seyircisiz futbol internetsiz akıllı telefon gibi..." Genç, yeni nesil bir taraftarın duygularını ifade ediş şekli bu... Beşiktaş taraftarı, 1 haftadır açılış maçını izleyecek olamamanın, yıldızlarla yenilenmiş takımını kucaklayacak olamamanın ızdırabıyla yanıp durdu. Haksız da sayılmazlar. Vodafone Park'ta dün tribünler sessiz ve futbol adeta ilk kez öksüzdü. Sahaya ilk kez çıkan, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Pepe'nin sessiz tribünler önünde sevinirken nasıl bir boşluk yaşadığına empati yapmakta fayda var. Yeni transferler Negredo, Lens ve tribündeki Medel'in boş tribünleri ilk gördüklerinde bakışları da farklı değil. Sebep her ne olursa olsun seyircisiz oynatarak futbolu cezalandırmaktan vazgeçecek düzenlemeler yapmak, yaptırmak boynumuzun borcu...

Vefatının üçüncü yılında efsane başkan Süleyman Seba'yı rahmetle anarken neredeyse bütün kulüplerin anma mesajları toplumun "iyiliğe, dürüstlüğe, adil oyuna" olan inancının yansıması... Bu mesajlardan bu ülkeye bir başarı hikayesi çıkarabiliriz. Çıkarmalıyız..

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yenileri yavaş yavaş oturtacağının mesajını dün verdi. Şampiyon oyuncuları da aynı zamanda ezdirmedi. İlk monte edilen isim Pepe'nin iyi oyunu ve golle açılış yaptığı sezonda iyi başlayan oyuncular vardı. Fabri, solda başlayan Caner, Atiba, Oğuzhan ve Cenk hem formda hem etkiliydi. Quaresma'nın yorgunluğunu atmaya ihtiyacı var. Negredo'nun uyum için zamana ihtiyacı var. Şampiyon takıma Jeremain Lens, Medel gibi yıldızlar da girecek. Tolgay Arslan ve Adriano "Ben buradayım" diyor. Yani forma çok pahalı! Beşiktaş yorgun ama çok güçlü başlıyor lige.... Avans vermeden, ben son şampiyonum diyerek...