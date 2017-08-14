Yeni Galatasaray ateş gibi

Galatasaray, Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Kayserispor'u 4-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.



Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla sezonun açılış maçında Kayserispor'u farklı mağlup etti.

Igor Tudor'un ekibi, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında iyi futbolunun meyvesini 4-1'lik galibiyetle aldı.

Gomis'in iki gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Younes Belhanda ve Tolga Ciğerci de sarı-kırmızılı formayla ilk golleriyle tanıştılar ve Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk şarkıları söylettiler.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Maicon'un kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung, üzerine gelen sert şutta topu güçlükle önledi. Lung'dan dönen topu alan Gomis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1

35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

39. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında Fernando'nun kafayla aşırttığı topa arka direkte Gomis'in vole vuruşunda yerden de seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada ev sahibi takım mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası yayı gerisine kadar sokulan Ndiaye'nin aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Tolga Ciğerci, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Tolga'nın uygun durumda vuruşunda Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı taca gönderdi.

73. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut'un penaltı noktası gerisinde kafayla vurduğu meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Linnes'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Gomis'in vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, 3 farklı üstünlük yakaladı. Linnes'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da 6 yeni transferin tamamı ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, sezon öncesi kadroya katılan Mariano Ferreira Filho, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges, Badu Ndiaye, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'e başlangıç kadrosunda yer verdi.

Yeni transferlerden Maicon, Gomis ve Belhanda, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds ile yapılan maçlarda forma şansı bulurken, Mariano, Ndiaye ve Fernando ise ilk kez Galatasaray formasıyla bir resmi maçta oynadı.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde yalnızca 2 Türk oyuncunun bulunması dikkati çekti. Başlangıç kadrosunda Türk olarak Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci şans buldu.





SERDAR AZİZ, 239 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU



Kayserispor karşısında stoper olarak sahaya çıkan Serdar Aziz, 239 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin geride kalan sezonun 15. haftasında 18 Aralık 2016'da oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ciddi bir sakatlık geçiren Serdar Aziz, bu müsabakanın ardından ilk kez resmi bir maçta görev aldı.

SELÇUK İNAN VE YASİN ÖZTEKİN YEDEK

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle son yapılan antrenmanlarda düzenli yer alamayan Selçuk İnan ve Yasin Öztekin, maça yedekler arasında başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin iki tecrübeli oyuncusu, teknik direktör Tudor'dan maç içinde şans bekledi.

TÜM TAKIM TRİBÜNE ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan Galatasaray takımını tribüne çağırdı.

Takımı önce birlikte tribüne davet ederek alkışlayan sarı-kırmızılı futbolseverler, ardından oyuncuları tek tek çağırarak "üçlü" çektirdi.

Müsabaka öncesi Galatasaray taraftarlarının en büyük ilgi gösterdiği isim kaleci Fernando Muslera oldu. Isınmak için sahaya çıktığında alkışlarla karşılanan Muslera, tezahüratlar eşliğinde müsabakaya hazırlandı.



TUDOR ISLIKLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç öncesi taraftarlarca ıslıklandı.

Maçın başlaması öncesi takım kadroları anons edilirken oyuncuları alkışlarla destekleyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör olarak Igor Tudor'un adının okunmasının ardından ise ıslıklarla Hırvat teknik adamı protesto etti.





FEGHOULİ, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı son isim olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, maç öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

"Yeni transferimiz Feghouli tribünleri selamlıyor" anonsuyla sahaya davet edilen yıldız oyuncu, tüm tribünleri gezerek taraftarlara el salladı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler ise Feghouli'ye tezahüratlar ve alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma öncesi GSTV'ye açıklamalarda bulunan Feghouli, uzun zamandır Galatasaray'a imza atmak için beklediğini belirterek, "Şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadı'na geldim. Çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp, idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini kaydeden Feghouli, "İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım. Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur." ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.





TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasına ilgisi yüksek oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Tribünlerde boşluklar olmasına karşın yaklaşık 30 bin taraftar karşılaşmayı izledi.





ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Galatasaray-Kayserispor maçında da unutulmadı.

Maça iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren." pankartıyla çıkarken, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla yaşanan terör olayına tepki gösterdi.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando (Dk. 82 Koray Günter), Rodrigues, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Belhanda (Dk. 86 Eren Derdiyok), Gomis

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Güray Vural, Boldrin (Dk. 46 Mendes), Espinoza (Dk. 56 Badji), Deniz Türüç, Gyan (Dk. 71 Bia), Umut Bulut

Goller: Dk. 16 Tolga Ciğerci, Dk. 35 Belhanda, Dk. 37 ve 87 Gomis (Galatasaray), Dk. 29 Levent Gülen (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Lopes (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 90+1 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 18 Boldrin, Dk. 19 Espinoza (Kayserispor)