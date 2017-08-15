Bursaspor'un stadında hibrit çim ekimi başladı

Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın hibrit çime kavuşması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, drenaj sistemi ve çimlerin komple değişmesinden sonra İtalya'dan beklenen makinelerin gelmesiyle, statta çalışma başladı.

Statta zemin yenileme çalışmalarının son adımı olan hibrit uygulamasına geçildi.

Zemin çalışmalarının 19 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor'un Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya kadar tamamlanacağı bildirildi.