Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Feghouli, Fernando, Maicon ve Ndiaye için düzenlenen imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, yeni transferlerden mali duruma, transferlerden Arda Turan'a kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Bu sezon yeni bir takım kurduklarını belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden bir kadronun değişimini yaptıklarını ifade etti. Bazı bölgelerin yenilenmesi, yeni heyecan gelmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Özbek, "Hocamız, scout ekibimiz ve sportif ekibimizle yaptığımız toplantı doğrultusunda hareket ettik. Hala eksikliğini hissettiğimiz noktalar var. Bu bir bütçe işidir. Hesaplarımızı yaparken, daha ne kadar takımımızdan gitmek isteyen oyuncu var ve ne kadar bonservis geliri elde edebiliriz diye bakıyoruz" dedi.



"ARDA TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERSE GELECEĞİ YER GALATASARAY"

Arda Turan konusuna da değinen Özbek, "Arda, Galatasaray'ın yetiştirdiği, Türkiye'nin gururu olan her futbolseverin iftihar ettiği bir futbolcu. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'de futbol oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Hem taraftar hem yönetim böyle bir buluşmadan son derece memnun olacaktır. Ama bu transfer için iradelerin oluşması lazım. Bizim amacımız Galatasaray'ın en iyi takım olması. Bunun için çalışıyoruz. Dolayısıyla transferler için spesifik detaylar vermek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"SON YILLARDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM"

Kayserispor maçında takımın çok iyi oynadığını söyleyen Dursun Özbek, "Aşağı yukarı 3 sezondur Galatasaray'da yönetici olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar çok eski tarihlerden itibaren bakarsanız, en çok heyecanlanarak seyrettiğim maç dünkü maçtı. Çünkü 5 yıldır Galatasaray'da performans sergileyen bir takımın revizyonunu yaptık. Yorulmuşluklar vardı, doymuşluklar vardı. Bu son derece riskli bir iş. Attığınız maya tutar mı tutmaz mı, son derece zor bir karardı. Son 2 senedeki performans taraftarı ve camiayı tatmin eden bir performans değildi. Bu yenilenmenin yapılması gerekiyordu. Bu nedenle dün çok heyecanlı izledim. Yeni gelen arkadaşlar çok katkı sağladı. İnşallah izleyenler keyif almıştır. Bu yenilemenin bazı eksiklikleri var. Bunun için de mali yapı önemli. Bu yapıyı rahatsız etmeyecek transferler yapmak istiyoruz" diye konuştu.



"HESAP KİTAP BİLMEDEN YORUM YAPIYORLAR"

Yapılan transferlerin kulübü mali olarak çökerttiği yorumlarının yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Anlatmaya neresinden başlayayım onu düşünüyorum. Zaman zaman sosyal medyada internette görüyorum. Riva'dan gelen para transfere verildi yazıyor. Bu para şubat ayında geldi ve adresini de buldu. Söz verdiğimiz gibi bankalara olan borçlara gitti. 1 futbolcunun 1 senelik maliyetini alıyorlar, 3 milyon Euro veya 4 milyon Euro'ysa oyuncunun kontrat süresini hesaba katarak maliyet hesaplıyorlar. Bunu diğer oyunculara ekleyip 5 senede 100 milyon Euro diye hesaplıyorlar. Ya hesap kitap bilmiyorsunuz, ya da açıklamalarımızı dinlemeniz lazım. Özet şu, seçildikten sonra, bugüne kadar transfer faaliyetlerinde son 2 yılda alınan ve satılan oyuncular birbirine eşit. Bu sene takımı yenilemek üzere hareket ettiğimiz için 30 küsur milyon Euro'luk bir bütçe yaptık. Feghouli transferi dahil 34 milyon Euro bonservis ödedik. Ancak 20 milyon Euro bonservis bedeli elde ettik. Bunun 18 milyonu Realize oldu, 1 transfer daha yaparsak 20 milyonu bulacak. Demek ki Galatasaray 14 milyon Euro'ya kendisine 4 sene hizmet edecek bir takımın bonservis bedelini ödemiştir" dedi.

GALATASARAY'DA İMZA ŞOV "GÖREVE GELDİĞİMİZDE KADRODA 42 FUTBOLCU VARDI"

Galatasaray'da 2013-2016 yılları arasında futbolcu maaşlarının önemli bir etken olduğunu söyleyen Özbek, "Bildiğiniz gibi UEFA'dan bir ceza yedik. UEFA o günkü şartlar altında Galatasaray'ı etüt ettiğinde bize, 'Sizin futbolculara ödediğiniz sabit maaş ve primler 65 milyon Euro'yu geçemez' dedi. Bu manada 2015-2016'yı 65 milyon Euro maaş ödemesiyle kapattık. Geçen sene de 59-60 milyon Euro maaş ödedik. Yeni takımın maaşında da hesabımız aynı. Galatasaray'ın futbolda ürettiği geliri UEFA tespit etmiş ve bu rakamı ödeyemez dedi. Bu sene 61 milyon Euro mertebesinde kalacağız. Bunu sağlarken elbette takımın içinde ayrılmasını beklediğimiz futbolcular var. Bu aritmetiği bu doğrultuda geliştirmek istiyoruz. Yüksek maaş diyorlar ama iyi futbolcu iyi para alır. Devraldığımız takımda 42 futbolcu vardı. 18 kişilik kadro yapıyorsunuz, demek ki 24 tanesini tribünde oturtuyorsunuz ve bu isimlere maaş veriliyor. Bu oyuncuları teker teker tasfiye ettik. Yeni transferlerle beraber bugünkü kadromuz 28 kişi. 42 kişilik kadronun masrafından kurtulursanız iyi futbolcuya daha iyi maaş ödeyerek dün akşamki gibi futbol izlemeniz mümkün. 42 futbolcuyu ne yapacaksın tartışmasını yapmak daha mantıklı. Bu bütçeyi en faydalı nasıl kullanacağımızı tartışalım. Kimse algı oluşturmanın peşinde olmasın. Son derece hesaplı, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir takım kurmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"KOMBİNELERDE REKOR BEKLİYORUM"

Taraftarların Kayserispor maçı öncesinde Tudor'u protesto etmesi hakkında konuşan Özbek, "Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Bu takım taraftarsız düşünülemez. Bu çektiğimiz eziyetlerin tek amacı taraftara daha mücadeleci, daha keyifli bir takım izlettirmek. Bu sene Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan şey taraftarıyla ve camiasıyla kenetlenmektir. Zor bir dönem geçiriyoruz ve bu dönemi kenetlenme sayesinde atlatmak istiyoruz. Bu sezon yeni başladı, daha ilk hafta. Burada herkesi teşvik etmek lazım, yüreklendirmek lazım. Sahada bir 11 var ve o takımı yönetecek olan Tudor'dur. Tudor aleyhine bir tavır sergilemek Galatasaray'a ne fayda getirir. Ben taraftarımdan rica ediyorum, biz bu sene şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Dünkü performansı gördüler, artık kenetlenme zamanı. Artık 40 bin 50 bir kişiye oynamamız lazım. Herkesin Tudor ve takıma destek olmasını bekliyorum. Amacımız kendi bütçemiz çerçevesindeki en uygun takımı oluşturmak. Bunun çalışmaları bitmiyor. Bundan sonraki 15 gün içinde çalışmalar devam edecek. Arda ile düşüncelerimi söyledim, Asamoah'la ilgili de konuştum. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama bütün bunlar bütçeye bağlı. Göndermek istediğimiz isimlerin gitmesi durumunda planlamamızı yapabiliriz. Dünkü maçtan sonra kombinelerde rekor bekliyorum. Herkesin Galatasaray'a destek olması gerekiyor. Bu taraftarla kimse buradan çıkamaz" değerlendirmesini yaptı.



"SELÇUK BU TAKIMIN KAPTANIDIR"

Eski yönetici Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Özbek, "Levent Nazifoğlu'yla bir dönem beraber çalıştık. Kendi görüşleri ve yorumlarını bir kanalda dün ifade etti. Ben söyledikleri hakkında yorum yapmak istemiyorum bunu kamuoyuna bırakıyorum. Eski bir çalışma arkadaşım ve sevdiğim bir isim. Bir ihtiyaç hissetmiş ki bunları söylemiş" dedi. Özbek son olarak Selçuk İnan'ın durumuyla ilgili olarak "Selçuk İnan bizim kaptanımız. Hala kendisi bizim oyuncumuzdur. Selçuk benim çok sevdiğim bir isim ama kendisiyle ilgili durumu Tudor belirleyecektir. Bu konuyla ilgili benim bir şey söylemem yanlış olur" diyerek sözlerini tamamladı.