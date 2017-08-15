Fenerbahçe taraftarı istedi geri dönüyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 15 Ağustos...

Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe bu satıştan gelen parayla Roberto Soldado ve Guiliano'yu renklerine bağladı. Sarı lacivertli yönetim bir hücum oyuncusu ve bir stoper daha alarak transferi bitirme niyetinde. Emre Mor konusunda uzun süredir girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de bir sürpriz isim daha ortaya atıldı! Valencia'da forma giyen Isla'nın vatandaşı Şilili yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın! Öte yandan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Nani'nin geri dönmesi için kampanya başlattı. İşte Fenerbahçe'den son dakika güncel transfer haberleri...

GUSTAVO GOMEZ TAMAM

Skrtel-Neustadter uyumsuzluğunun Göztepe maçında belirmesiyle Kanarya acilen transfere yöneldi. Gomez pazarlıklarında sona gelindi.

F.Bahçe, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Göztepe ile 2-2 berabere kalırken Sevilla'ya satılan Simon Kjaer'in eksikliği hemen hissedildi. Yerine oynayan Neustadter'in sıradan bir performans sergilemesiyle savunmada bütün yük neredeyse Martin Skrtel'in üzerine bindi.

Sarı-lacivertliler, transferde önceliği hücuma vermeyi düşünüyordu ancak Göztepe maçındaki kötü sinyaller üzerine rota hızlı bir şekilde Gustavo Gomez'e kırıldı. Milan'da forma bulamayan ve ayrılmak isteyen Paraguaylı oyuncu için pazarlıklarda da sona gelindi. 5 milyon euro bonservis bedeli olan 24 yaşındaki oyuncuyu F.Bahçe satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

1.85 boyunda, sert oyunuyla tanınan stoper geçen sezon başında Lanus'tan Milan'a 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti. Kontratı 2021'de bitiyor.

EMRE MOR ARTIK ÇOK YAKIN

Inter'in transferini dondurduğu Emre Mor için Fenerbahçe'de umutlar arttı. Bu transferde hafta içi sıcak gelişmeler olması bekleniyor.

Öte yandan Valencia'dan Fabian Orellana'nın kiralanması konusunda mesafe katedildi. Görüşmeleri menajer Ahmet Bulut'un yürüttüü belirtiliyor.

Fenerbahçe Gustavo Gomez transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaştı. Tek sorun Milan'ın kiralama yerine satış yapmak istemesi. Bu nedenle Inter'den serbest kalması beklenen Miranda da gündeme alındı. Bu iki oyuncudan biri Sarı-lacivertli formayı giyecek.

Bu arada Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un da istediği Serdar Taşçı için devreye girdiği iddia edildi.

NANİ ATEŞİ YANDI

Fenerbahçe taraftarı Valencia'nın satış listesine koyduğu eski futbolcuları Nani için sosyal medyada harekete geçti. Oyuncu Fenerbahçe'ye dönmeye çağrıldı.