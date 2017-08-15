Fenerbahçe'de Soldado takımla çalıştı

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 3 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Ardından üst sahada dayanıklılık çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünü alt sahada gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler burada, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Çift kale maçtan sonra antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



SOLDADO TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, bugünkü antrenmanın tamamında, takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Bu antrenmanla Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı. Fenerbahçe yarın Makedonya'ya hareket edecek ve Vardar maçının son antrenmanını maçın oynanacağı II. Filip Arena Stadyumu'nda yerel saat ile saat 19.00'da yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.