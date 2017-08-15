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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 15:10
Robinho, Çaykur Rizespor'a geliyor!

teknik direktörü , pozisyonunda bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirterek " için belli şartlar yerine gelirse yönetim gereğini yapacaktır" dedi.

Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan basın toplantısında basın mensuplarına simit ve kaşar ikram eden , lige galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaptı.

Bu hafta sonu Adana Demirspor karşısında rakibe saygı duyarak yüksek tempoda oynamaya devam edeceklerini ifade eden Karaman, takımda Süleyman Koç ve Ramos'un sakatlığının bulunduğunu, iki oyuncunun ilk hafta olduğu gibi Adana Demirspor maçında da oynama şanslarının zor olduğunu açıkladı.

ROBINHO TRANSFERİNDE SON DURUM

Karaman, yabancı kuralı sebebiyle sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek Jakob Jantscher'in kiralık veya satın alma opsiyonuyla taliplisi olduğunu, bu anlamda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Transferde bir yabancı ve bir yerli oyuncu çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaman "Çok üst düzey oyuncu konuşuyoruz. Robinho ismi gündeme geldi. Brezilya'da görüşmüştük. Bu oyuncu için şartlar yenine gelirse yönetim gereğini yapacaktır. Bir ya ihtiyacımız var. Burada ekonomik bilanço çok önemli. Genç 10 numara bulmak çok zor. Alacağımız oyuncunun bizi tekrar Süper Lig'e taşıyacak bir isim olması gerekir" ifadelerini kullandı.

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Robinho, Çaykur Rizespor'a geliyor!
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