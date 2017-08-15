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Sen bir de tribünler doluyken gör

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017
Sen bir de tribünler doluyken gör

Quaresma, Vodafone Park’ta ilk golünü atan ’yi gelecek maçlar için daha da heyecanlandırdı. formasıyla ilk kez ağları havalandıran vatandaşını kutlayan Q7, sözlerine şöyle devam etti: "Maçın seyircisiz olması çok üzücü. Bu stadın atmosferi muhteşemdir. Nefesin kesilir ve bir gol daha atmak istersin."

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan ve Antalyaspor ile oynanan ligin ilk maçında gol atarak siyahbeyazlı forma altında siftah yapan , soyunma odasında mutluluktan uçuyordu. İlk yarının son dakikasında ağları havalandıran ve devre arasında soyunma odasına çok keyifli giden Portekizli yıldızın, Milli Takım'dan da takım arkadaşı olan 'ya dönüp, "İlk kez böyle seyircisiz bir maçta oynuyorum. İlginç oldu. Benim için iyi bir başlangıç. Golü taraftarla birlikte kutlamayı isterdim" dediği öğrenildi.

SENİ COŞKUYLA KARŞILAYACAKLAR
Arkadaşını kutlayan Quaresma'nın ise, "Maçın seyircisiz olması çok üzücü. Bu statta atmosfer muhteşemdir. Beşiktaş taraftarını burada görmen gerek, nefesin kesilir ve bir gol daha atmak istersin. İlk seyircili maçta seni çok coşkulu karşılayacaklardır. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksın" karşılığını verdiği kaydedildi.

PAS SAYISINDA ATİBA'YI GEÇTİ
Antalyaspor karşısında ilk maçına çıkan, bir gol atan, bir kez direğe takılan Pepe, pas performansı ile Atiba'yı bile geride bıraktı. Portekizli yıldız, 90 dakikada 99 pas yapıp, 83 isabet sağlarken, iki alanda da zirvede yer aldı.
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Sen bir de tribünler doluyken gör
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