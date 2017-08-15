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, Yanal ile yanılmıyor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 11:51
Trabzonspor, Yanal ile yanılmıyor

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Yanal ile bugüne dek 6 başlangıç maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen , üçüncü kez görev yapan teknik direktör yönetiminde oynadığı 6 başlangıç maçını da kazandı.

Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen teknik direktör Yanal ile ilk maçında, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Yanal ile 2008-2009 sezonunun ilk haftasında da yine Ankaraspor'u 2-0 yenerek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

2014-2015 sezonunda teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından ikinci kez takımın başına gelen Yanal ile ilk karşılaşmasında bordo-mavililer, 10. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, geçen sezon öncesi üçüncü kez göreve gelen Yanal ile ilk hafta sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

MEDİCAL PARK STADINDA İLK BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, geçen sezon 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadında ilk maçını ligin 19. haftasında yine teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oynayarak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, son olarak Medical Park Stadında ilk kez oynadığı 2017-2018 sezonu açılış maçında da Atiker Konyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

Trabzonspor, teknik direktör Yanal ile böylece 6 başlangıç maçını da kazanma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor, Yanal ile yanılmıyor
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