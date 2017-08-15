Ve Arda Turan Galatasaray'da! Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor...

Ve Arda Turan 66 numarayı geri aldı! Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan yuvaya döndü! Sarı kırmızılı ekibin eski yıldızları ile %90 oranında anlaştığı öğrenildi. Arda'nın yakın arkdaşı iş adamı Saffet Ulusoy da, "Tek kanatla uçamayiz Biz uçmak istiyoruz.. #Galatasarayisback" yazarak transfere dair önemli bir sinyal verdi.

Arda Turan'ın Galatasaray'ın yaptığı 1 yıllık kiralık teklifine 'evet' dediği ve 5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldığı belirtildi. İşte transfer sürecine dair yaşananlar ve görüşmenin detayları...

Barcelona yönetimi ile görüşmek üzere İspanya'ya gidecek olan Dursun Özbek ve Cenk Ergün'e orada, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut da eşlik edecek. Sarı kırmızılı yöneticilerin Barça'ya yapacağı teklifin detayları da belli oldu.

Buna göre Galatasaray, Arda'ya bonusları ile beraber yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Barcelona'ya ise kiralama bedeli 3 milyon Euro, sezon sonu da satın alma opsiyonu olarak 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacak.

SABAH Spor, 10 Ağustos'ta Arda'nın "Galatasaray A Takımı'na yükseldiğimde giydiğim 66 numaralı formayı benim için ayırın" dediğini duyurmuştu. Cenk Ergün de SABAH'ın haberini doğrulayarak, "Arda Turan er ya da geç yine Galatasaray formasını giyecek, yuvasına dönecek. İnşallah bir an önce olur. 66 numaralı forma boşta ve kaptanı bekliyor" dedi.