Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, savunmaya yabancı bir oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde yaptığı konuşmada, dünkü hava yolu sponsorluğunun ardından bugün de başka bir sözleşmeyi imzaladıklarını kaydetti.

Göztepe ile İzmir'in de Süper Lig'e çıktığını belirten Sepil, şunları ifade etti:

"Süper Lig'de Göztepe'ye olan ilgi arttı. Biz, bu sponsorluk olayına formanın önüne, arkasına veya çeşitli yerlerine isim kullanmaktan ziyade hangi uluslararası firmalarla iş birliği yaparız diye bakıyoruz. Bizim için uluslararası firmaları aramıza almak, onlarla iş birliği kurmak çok önemli. Kendilerine hem Göztepe'ye hem de İzmir'e olan ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Sepil, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Yabancı stoper arayışımız var. Leo dahil 4 stoperimiz bulunuyor. 8 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Bir aya yakın süre var. Stoper dışında özel bir planımız yok ama bir fırsat olursa başka transfer de yapabiliriz." diye konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında 9 maçtan 3'ünün seyircisiz oynandığını hatırlatan Sepil, "Umarım seyircisiz maçları Türk futbolunda unuturuz. Üç şehirde seyirci maça gidemiyor, Türk futbolu için çok yanlış bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Sepil, Doğanlar Stadı'nın, Gürsel Aksel'e geçişte kendileri için hazırlık dönemi olduğunu anlatarak, "Taraftarlık, ilişkiler gibi birçok konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Biz, seyirciden gelen istekleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'YE YENİ SPONSOR

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Güçsav da Göztepe ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, bu sene içinde İzmir'de bir ofis açacaklarını ve Göztepe ile hızla büyümeye geçeceklerine inandığını dile getirdi.

Yapılan anlaşmaya göre Göztepe'nin 2017-2018 sezonu formalarının sırt bölümünde "IBS Sigorta" logosu yer alacak.