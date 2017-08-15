Yazarlar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı



LEVENT TÜZEMEN: Kalite tamam...



Yıldızlarla maç kazanırsın, takım olursan şampiyonluğu kazanırsın.. Galatasaray'ın yabancı transferleri izleyenlere gerçekten "Heyecan" veriyor.. Bu heyecanın önce sonuca sonra da keyfe dönüşmesi için Galatasaray'ın "Takım ruhu"nu yakalaması gerekir. Kayserispor önünde seyirci desteğini arkasına alan mücadele gücü ve kalitesi yüksek bir oyuncu grubu izledim. Zaten Tudor da kadroyu tamamen yeni oyuncular üzerine kurmuş ve bütün sorumluluğu onlara yüklemiş. Şu andaki Tudor'un yıldızlara yönelik oyun anlayışı, "Top sizde, bildiğinizi yapın" şeklinde. Çünkü Galatasaray'ın belli bir oyun sistemi yok. Oyuncular da zaten kalitelerine ve kafalarına göre takılıyor.

Sezonu erken açan yeni Galatasaray'da oyuncuların keyif alması için acilen pas uyumunun yakalanması ve otomatik hale gelmesi gerekiyor. Bu arada Galatasaray'ın sahada bir oyun aklına ihtiyacı var. Bu sorumluluğu kağıt üzerinde Belhanda'nın alması gerekiyor. Faslı yıldızda bu güç var mı? Fazlasıyla var ama Belhanda biraz gamsız oynuyor. Attığı goldeki sakinliği, kalecinin üzerine gelişini süzmesi ve topa vuruş tekniği kalitesinin belgesiydi. Belhanda "Bana fazla yük bindirmeyin. Ben oyun içinde rahat olmak istiyorum. Baskıyı kaldıramam" zihniyetinde oynamak istiyor.

Futbolda atan ile tutanın ne kadar önemli olduğunu gördük.. Galatasaray'ın yediği golde Muslera Kayserili Levent'e o kafa vuruşunu yaptırmamalı ve çıkıp topa müdahale etmeliydi. Macion da "Ben değil, sen hatalıydın" dedi.

Gomis'in gol öncesi topu rakipten kurtarması ve ardından köşeye sert vurması dört dörtlüktü. Ayrıca Belhanda'nın golünde Gomis'in indirdiği topun şiddetini doğru ayarlaması alkışlanmalı.. Galatasaray'a Feghouli'nin hatta Asamoah'ın katılacağını düşünürsek zaten Tudor'a gerek kalmayacak. Çünkü oyuncu grubunun zekası, yeteneği ve kalitesi Tudor'un bilgisinin çok çok üzerinde olacak.

Tudor öyle bir baskı altında ki maça yataktan kalkıp gelmiş gibiydi. Atletli hali tepki almış olacak ki, daha sonra G.Saray amblemli tişört giyerek hatasını örttü. TFF'de maç programını kim ayarlıyorsa işini adam gibi yapsın. Seyircisiz maçlar hafta sonuna, taraftarların akın ettiği karşılaşmalar hafta içine alınmasın!