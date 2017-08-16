Balıkesirspor'da ayrılık

TFF 1. Lig'in ilk haftasına Adana Demirspor karşısında aldığı 1 puan ile lige başlayan Balıkesirspor Baltok, Elazığ deplasmanında karşılaşacağı Büyükşehir Erzurumspor maçının çalışmalarına ara vermeden tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, oynamayan oyuncular Teknik Direktör Can Cangök ve teknik heyet nezaretinde aerobik eşik antrenmanıyla başlayan çalışma, dar alanda oynanan oyunların ardından yapılan stretching ile son buldu.



"B.ERZURUMSPOR MAÇI ELAZIĞ'A ALINDI"

TFF.1.Ligin 2. Haftasında Erzurum'da oynanması gereken Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor Baltok karşılaşması, Kazım Karabekir Stadı'ndaki elektronik kapı giriş sistemi yetişmediği için TFF tarafından alınan kararla 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak.



"KULÜP MÜDÜRÜ ONUR ÖVGE GÖREVİNDEN AYRILDI"

Balıkesirspor Baltok Kulüp Müdürü Onur Övge görevinden ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır kulüp müdürlüğü yapan Onur Övge'nin görevden ayrıldığı Balıkesirspor Baltok kulübünün resmi sitesinden açıklandı. Siteden yapılan resmi açıklamada "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz"