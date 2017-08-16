Dursun Özbek: Galatasaray'da oynamak istemeyen oyuncular var

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapılıyor.

Dedeman Otel'deki toplantının açılışının ardından kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek konuşmalarını yaptı.

Özbek'e Riva'dan gelen paraların transfere harcanıp harcanmadığı ve 148 milyon TL olarak alındığı iddia edilen banka kredisi ilgili üyelerin soru yöneltmesi bekleniyor.

Kürsüye gelen ilk isim olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü olarak toplanan Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada önemli konulara değindi: Özbek şöyle konuştu:

ZATEN HER ŞEYİ KAP AÇIKLAMALARIYLA İLETİYORUZ

"Toplantıya olağanüstü kelimesi eklendiği zaman bambaşka bir anlam ifade ediyor. Biz her ay toplanan yazın 2 aylık bir ara veren kulübüz. Başkan olarak istinasız bütün toplantılara katıldım. Sorulan her soruya cevap verme çabasında oldum. Yönetimde olduğum sürece şeffaflığı ön planda tuttum. Gündem de cevap istenen soruların yüzde 90'nına yakın Kap açıklamalarıyla bilgisini sunuyoruz. Biz KAP'ta öyle açıklamalar yapıyoruz ki en ufak detayına kadar görmek mümkün. Bu açıklamalar varken, bu soruların cevabını olağanüstü bir toplantıyla istenmesinin sonucunu ben sizlere bırakıyorum. Galatasaray'a yakışmayan sonuçlarla bitirdik 2 seneyi."

HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR

"Bu seneki tavrımız, yönetim kurulu olarak Türkiye'de şampiyon olarak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız asıl amacımızdır. Başarıları daha ileri taşımak adına bir proje yaptık. Bu projelerin çeşitli ayakları var. Biz böyle bir iddia içindeysek, bütün Galatasaraylılar böyle bir arzuya böyle bir projeye hayır dememeli. Eğer şampiyonluk iddiasını sürdürmeniz gerekiyorsa, yönetim ne yapmalıydı? Yönetim, son 2 senesini yaşanmayacak bir travma içinde geçirdi. Seçildiğimiz ilk dönemde kucağımızda UEFA problemi bulduk. Bu yönetim miydi, Galatasaray'ı bu duruma düşüren? Biz hiçbir zaman bir şey söylemedik. Devam ettik."

5 YILDIR HİZMET EDEN TAKIM YORULDU

"Neden 2 sene başarısız geçti? O günkü gündemi hep beraber takip ettik. Galatasaray'ın 2 sezon UEFA yarışmalarından men edilmesi, ancak katılma hakkı elde ettikten sonra bunun 1'e düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. Bu cezanın, gerek futbolcular gerek camia üzerindeki travmasını hatırlayın. Futbolcular bu turnuvalarda kendilerini göstererek, kariyerlerine devam etmek isteyecek. Taraftarlarımız geçmiş başarıların daha ileri taşınması için stada gelecek. Bunların hepsi mali tablolara ve genele yansıdı. Bu sene bu travma mevcut sporcuyu etkiledi, 5 senedir hizmet eden takıma yorgunluk verdi. Takımın yenilenmesi, eski futbolculara teşekkür edilmesi gereken bir durum hasıl oldu. İçinizdeki hiç kimse ya ne gerek var bunlara demez. Takımın performansı gözlerinizi önünde. Bu sene yapılan transferlerin KAP'a yaptığımız açıklamalar, oraya girilirse futbolculara ödenen paraları görülüp, sorgulanabilir.

İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ

"Geçen hafta sonu itibariyle 34 milyon Euro'ya yakın bonservis ödeyerek oyuncuları kulübe kazandırmışız. Galatasaray'da oynamak istemeyen kariyerini başka yerlerde sürdürmek isteyen oyunculardan 20 milyon Euro para kazandık. Demek ki 14 milyon Euro'ya yeni bir takım kurduk. İşimiz daha bitmedi. Hala Galatasaray'da oynamak istemeyen ya da bizim istemediğimiz oyuncular var. Bunlardan 4-5 Milyon Euro kazanmak istiyoruz. Kurulan takımın da performansı geçen gün gözlerinizin önünde. Şampiyon olmak istiyorsak böyle bir revizyonu yapmamız gerekiyordu. Biz seçilip görevi devraldıktan sonra 48 kontratlı futbolcumuz vardı. 21 kişiyi maça sokabiliyoruz. Gerisi? Ya tribünde ya da 3 kuruşu falan yerde kiralık. Bizim yaptığımız şey ya tek taraflı ya karşılıklı anlaşarak fesih ettik. Amacımız 48 kişiye ödenen parayı 28 kişiye ödemekti."

TRAVMALAR KAÇINILMAZDI

"Neden 2 sene başarısız geçti? O günkü gündemi hep beraber takip ettik. Galatasaray'ın 2 sezon UEFA yarışmalarından men edilmesi, ancak katılma hakkı elde ettikten sonra bunun 1'e düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. Bu cezanın, gerek futbolcular gerek camia üzerindeki travmasını hatırlayın. Futbolcular bu turnuvalarda kendilerini göstererek, kariyerlerine devam etmek istiyordu. Taraftarlarımız geçmiş başarıların daha ileri taşınmasını istiyordu. Bu travmaların hepsi mali ve genele yansıdı.

ÇOK YORULDULAR ÇOK

"Şimdi bu travma mevcut sporcuyu o kadar etkiliyor ki, 5 senedir hizmet eden takıma yorgunluk verdi. Takımın yenilenmesi, bu dönemde hizmet eden futbolculara teşekkür edilerek yolların ayrılması gereken bir durum hasıl oldu. Başarının gelmesi için bunu yapmamız gerekiyordu. İçinizdeki hiç kimse, yaaa ne gerek var bunlara demez diye düşünüyorum. Kurduğumuz takımın performansı gözlerinizin önünde. Bu sene yapılan transferlerin maliyetlerini KAP'a zaten açıklıyoruz. Kim görmek isterse KAP'a girerse futbolculara ödenen paraları görüp, sorgulayabilirler."

İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ

"Geçen hafta sonu itibariyle 34 milyon Euro'ya yakın bonservis ödeyerek oyuncuyu kulübe kazandırdık. Galatasaray'da oynamak istemeyen kariyerini başka yerlerde sürdürmek isteyen oyunculardan 20 milyon Euro para kazandık. Demek ki 14 milyon Euro'ya yeni bir takım kurduk. İşimiz daha bitmedi. Hala Galatasaray'da oynamak istemeyen, ya da bizim takımda kalmasını istemediğimiz oyuncular var. Bunlardan 4-5 Milyon Euro kazanmak istiyoruz. Kurulan takımın da performansı geçen gün gözlerinizin önünde. Şampiyon olmak istiyorsak böyle bir revizyonu yapmamız gerekiyordu.

Biz seçilip devraldıktan sonra 48 kontratlı futbolcumuz vardı. 21 kişiyi maça sokabiliyoruz. Gerisini ya tribünde ya da 3 kuruşu falan yerde kiralık. Bizim yaptığımız şey ya tek taraflı ya karşılıklı anlaşarak fesih ettik. Amacımız 48 kişiye ödenen parayı 28 kişiye ödemekti."

EN KRİTİK YIL 2018

"Geriye doğru gittiğimiz zaman çok değil çok uzağa değil 2013'e gitsek yeter. Futbolculara ödenen maaş, sabit ücret, maç başı ve stopajı dahil 77 milyon Euro'ydu. Biz önce 71 milyon Euro'ya sonra UEFA ile yapılan anlaşmadan sonra 65 Milyona Euro'ya düştük. Bu seneki maaş, sabit ücret, maç başı ve stopajı dahil 61 milyon Euro'ya indik. Elbette ki menajerlik olgusunu futbolun içinde var. UEFA'nın koyduğu sınırı geçmeden menajerlerin ücretlerini ödedik. Galatasaray'ın UEFA turnuvalarına katılmaması halinde yaklaşık 100 Milyon Euro'ya yakın kasa girdisi var. Geçmişte gelen borçlarla ödediğimiz 150 Milyon TL'lik faizi biz, 50 milyon TL'ye indirmek istiyoruz. En kritik yıl 2018 yılıdır. Eğer Galatasaray, taraftarıyla, Divan kurulu ile kenetlenirse bu işin içinden çıkar. Camia bölünürse ne olur? Biz yönetim olarak B Planına hazırız."

ALGI YARATMA ARZUSU VAR

"Basında algı yaratma arzusu var. Başkan sen transfer yaptın. 100 milyon Euro taahhütte girdin. Bu para nerede. 5 senelik harcamayı bir tarafa yazıyorsun. Bana bu paranın kaynağını soruyorsun. Sanki bugünün harcaması gibi. Burası Sportif bir yer 5 yıl içerisinde alınan oyuncular gösterdikleri performanslarla bize para kazandırabilir. 5 sene de ödenecek parayı bugün tek seferde harcandı gibi gösteriyorsunuz. Dünya Futbol Ekonomisinin geldiği şartlarda, harcadığımız bu para normal bir paradır."

RİVA'DAN GELEN PARA BANKALARA GİDECEK

Hiç kimse bugünkü yönetimin yaptıkları, icraatları, futbolla ilgili faaliyetleri, Riva'dan ve Florya'dan gelen parayla karıştırmasın. Riva ve Florya'nın parası kutsaldır. Genel Kurul'da da söz verdiğim gibi, buralardan gelen paraları sadece banka borçlarını ödemek için kullanacağım."