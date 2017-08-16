Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.8.2017 17:05
Gökhan Süzen Adanaspor'da

, 'dan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 'dan Gökhan Süzen ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu beyazlı formayı giyeceği için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunu kaydeden Gökhan Süzen, "Adana'da olmak gerçekten çok güzel. Adanaspor her zaman hedefi olan bir camia. Kadromuzda çok önemli isimler ve kaliteli ayaklar var. Adanaspor taraftarının bize vereceği güç ve destek ile tekrar Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Süzen Adanaspor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz