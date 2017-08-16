Gökhan Süzen Adanaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Giresunspor'dan Gökhan Süzen ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Gökhan Süzen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu beyazlı formayı giyeceği için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunu kaydeden Gökhan Süzen, "Adana'da olmak gerçekten çok güzel. Adanaspor her zaman hedefi olan bir camia. Kadromuzda çok önemli isimler ve kaliteli ayaklar var. Adanaspor taraftarının bize vereceği güç ve destek ile tekrar Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.