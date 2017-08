Özbek: "Galatasaray'da 4-5 tane futbolcu yönetimle yarış içine girdiler"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında sarı-kırmızılıların gündemine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Geçen sezondan sonra eksikleri iyi tespit ettiklerini belirten Özbek, bunun meyvesini de ligin ilk maçında aldıklarını söyledi.



"TAKIMIN İÇİNDE BİR DOYMUŞLUK VARDI"

Sezon iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Özbek, "Galatasaray'ın Östersunds'a yenilmesi takımda bir travmaya neden oldu. Son 2 sezonda aldığımız sonuçlar öyle bir hale geldi ki vücut dilimiz her şeyi anlatıyordu. Gerginlik ve stres birikimi oldu. Lige kadar bu travmayı atlatmamız gerekiyordu. Takımın içinde bir doymuşluk, bir metal yorgunluğu vardı. Bu yüzden kadroyu yenilememiz gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Son iki yıldan dolayı taraftar da yorulmuştu. Hayatımda dünkü maç kadar az heyecanlandım. Kelime hazinem, dünkü maçı anlatmaya yetmiyor. Dün akşam takımı görünce, 'Doğru iş yapmışız' dedim. Bulunduğum pozisyonun keyifli olduğunu söylemem ama dünkü futbolu gördüğümde doğru iş yaptığımızı fark ettim. Bunları parayla elde edemezsiniz. Eksikleri iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. Transferlerimiz karşılığını verdi. Çıtayı dün akşam çok yükselttik, artık çıtayı aşağıya düşüremeyeceklerini takıma söyledim" şeklinde konuştu.



"GEÇEN YIL İÇİN TUDOR'U SUÇLAMAK YANLIŞ"

Tudor'un geçen yıl devre arasında aralarına katıldığını hatırlatan Özbek, "Tek isteğimiz iş disiplini, futbol geçmişi olan, heyecanını oyuncuya yansıtan biriydi. Tudor'da sizi etkileyen bir şey var. Karşı karşıya konuşup çalıştığınız zaman enerjisini hissediyorsunuz. Koltuğunun altında 2-3 topla geziyor. Motive ediyor. Geçen yıl için Tudor'u suçlamak yanlıştı. Tudor'un sebep olmadığı, takım içindeki uyum sorunları da oluştu" diye konuştu.



"OYUNCU YILLANDIKÇA KULÜPLE İLİŞKİSİ FARKLI BOYUTA GEÇİYOR"

Takım içinde yönetimle karar verme aşamasında yarış içine giren oyuncuların olduğunu açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Takım yıllandıkça futbolcularda farklı hisler oluşuyor, farklı tarzlar gelişiyor. Oyuncu 4-5 sene Galatasaray'da yıllanmış. Kendisini takımın her şeyi olarak görüyor. Oyuncu yıllandıkça kulüple ilişkisi farklı boyuta geçiyor. Profesyonelliği aşıyor. Galatasaray içinde böyle 4-5 futbolcu var. Kötü bir futbolcu olduğu için değil. Galatasaray'ı çok sevdiği için artık yönetimle bazı kararlarda yarışma haline giriyor. Galatasaray'ın böyle oyuncularla yollarını ayırmaya başladığını bu sezon başında gördük. Çok az hoca Tudor gibi 10-15 gün içinde bu oyuncuları uyum içinde oynatır. Galatasaray içindeki oyuncu yapısını değiştirmek 1-2 seferde yapılacak bir şey. Başkan olduğum dönemde bu tespiti yaptık. Bir günde hem böbrek ameliyatını, hem apandisiti, hem karaciğer ameliyatını aynı anda yapamazsınız" ifadelerini kullandı.



"YENİ OYUNCULARIMIZA 34 MİLYON EURO ÖDEDİK"

Yeni transferlere ödenen ücretler hakkındaki eleştirilere yanıt veren Özbek, şunları söyledi:

"Diğer kulüp başkanları bana diyor ki, 'Galatasaray'a ne oldu? Bu uçakları nasıl indiriyorsun?' Muhalefet de yükleniyor. Bana, 'Riva'yı sattı, parayı futbolcuya götürdü' gibi mesnetsiz laflar ediyorlar. Riva'nın parasını futbolculara kullanıyor iddiaları da çok alakasız. Futbolcuların maliyetini alt alta toplayarak kar zarar tablosunu çıkartmak çok önemli. Gitmek isteyeni gönderdik. 18 milyon Euro gelir ettik. Bunun yüzde 90'ı peşin. Yeni oyuncularımıza ise 34 milyon Euro ödedik. 16 milyon Euro fark var. Ben bu farkı -10 olarak hesaplamıştım. 5 milyon Euro'luk bir oyuncu satışımız olacak. Bizim sadece 10 milyon Euro'luk açığımız olacak. UEFA bize 65 milyon Euro maaş limiti koymuştu. Geçen sene bunu 61 milyon Euro'da tuttuk. Artık serbestiz, anlaşmamız bitti. Taşları yerinden oynatmadan yeni takım kurduk. Girdiğimiz tek risk +10 milyon Euro bonservis ödemesi. Ben Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynasın, şampiyon olsun diye hazırlıyorum. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus gibi takımlarla oynayacağız. Bütçeleri ne? İyi futbolcuyu ucuza alma diye bir kavram yok. İyi futbolcuyu herkes alabiliyor, iyi futbolcu çok para ediyor."



"GALATASARAY SPORTİF AŞ'NİN ORTALAMA GELİRİ 100 MİLYON EURO'DUR"

Galatasaray'ın mali durumu hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Galatasaray Sportif AŞ'nin ortalama geliri 100 milyon Euro'dur. Eleştirenler aldığımız Avrupa cezasını gözden çıkarıyorlar. UEFA tarihinde ilk defa FFP çerçevesinde bir kulübe ceza veriyor ve bu da Galatasaray oluyor. UEFA'nın verdiği cezayı insanlar trafik cezası gibi görüyorlar. Kırmızıda geçtin 50 TL ver geç değil. İki ayda bir UEFA'ya gittik, travma geçirdik. Bu da mevcut değil önceki yönetimin suçu. UEFA ile 'settlement mettlement' gelmiş bu yönetimin kucağına düşmüş. Seçildiğim günden beri söylüyorum; Galatasaray bu faiz sarmalından çıkmalıdır. Geçen yıl 150 milyon TL faiz ve kur farkı ödedik. Geçen yıl devalüasyon da oldu, Türk parasının değer kaybı da etkiledi biraz. Riva'dan 1.5 - 2 milyar civarında bir gelirimiz olacak" dedi.



"BEN ARDA'NIN BAŞKANIYIM"

Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma transferi hakkındaki söylentilere cevap veren Dursun Özbek, şöyle konuştu:

"Arda Turan'la ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü bir kulübün, Barcelona'nın oyuncusu.

Yurt dışına her çıktığımda Arda ile görüşürüm. Ben Arda'nın başkanıyım. Arda'yı getirdik gibi açıklamalar yapmanın zararlı olduğunu düşünüyorum. Arda, Galatasaray'a gelmek isterse kapımız açık. Onun gibi futbolcuyu kim istemez? Ancak burada, canlı yayında Arda Turan'ı istediğimizi söylesek faydası değil zararı olur. Avrupa'nın sayılı kulüplerini saysanız kim Arda'yı istemez? Arda'yı ister misin sorusu, ekmek-su ister misin gibi bir soru."



"SOL KANAT, SOL ÖN VE ARKADA EKSİĞİMİZ VAR"

Takımda hala transfere ihtiyaç duyulan bölgelerin olduğuna dikkat çeken Özbek, "Sol kanatta eksiğimiz var. Kadroyu 28 kişide tutmak istiyoruz. Solda ön ve arkada eksik var. Ancak Linnes solda harika oynadı. Yerli oyuncu eksiğimiz var, genç oyuncularla tamamlayacağız. Bazı transferleri, transfer sezonunun sonunda yapacak şekilde planladık. 28 kişide 3 kaleci var, indin 25'e. 4 de altyapı var, indin 21'e. 21 kişi zaten benim sahaya çıkacağım kadro. 48 kişilik bir Galatasaray'dan geliyoruz biz. 11 kişi oynanan oyunda 48 kişi var elinizde düşünün" açıklamasını yaptı.



"FATİH TERİM GÜNDEME GELMEDİ"

A Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim'in gündemlerine gelmediğini ifade eden Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim gündeme gelmedi çünkü Milli Takım'ın başındaydı. Ayrılmasını beklemiyorduk. Şu an Galatasaray'ın kendi sistemi var."



"SELÇUK BİZİM KAPTANIMIZ"

Selçuk İnan'ın takımda kalacağını açıklayan Dursun Özbek, "Selçuk İnan bizim kaptanımız. Takımımızın bir parçası. De Jong, Sinan kategorisinde değil" diye konuştu.



"SABRİ BENİMLE KONUŞSUN"

Sabri Sarıoğlu'nun jübilesini Galatasaray'da yapmasının engellendiği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında ise sarı-kırmızılı takımın başkanı, "Sabri sitem etmek yerine gelsin, benimle konuşsun. Televizyondan mesaj göndererek benden ne bekliyorsun? Tudor'un kadro düşüncesinde Sabri yoktu" şeklinde konuştu.



"ASAMOAH İLE İLGİLENİYORUZ"

Kwadwo Asamoah ile ilgilendiklerini belirten Özbek, "Asamoah ilgilendiğimiz bir futbolcu. Görüşmeler pozitif ilerliyor. Ancak henüz biten bir şey yok" açıklamasında bulundu.



"SİNAN EUROLEAGUE'DE OYNAMAK İSTEDİ"

Amatör sporları zor da olsa ayakta tutmaya çalıştıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Erkek basketbol için 4 milyon dolar ayırdık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Atletizmde Usain Bolt gibi birini yetiştiremiyorsak parayı nereden bulduğumuz önemli değil. Onun için kaynak arayışına girdik. Sinan Güler ile kontratımız bitti. Euroleague'de oynamak istiyorum dedi. Ne diyeceksiniz?" dedi.



"AZİZ YILDIRIM'IN KİŞİSEL TAVRINA KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ"

Fenerbahçe'nin Kulüpler Birliği'nde asbaşkan nezdinde temsil edilmesi için ise Özbek, şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği'nin daimi üyesidir. Onun tavrı kişiseldir, kimse bir şey diyemez ama barışçı olamaz mıyız? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kulüpler bazen asbaşkan gönderiyor. Barış diye ortalığı yıkıyoruz. Barışı sağlamalıyız. Ama Aziz Yıldırım'ın kişisel tavrına kimse bir şey diyemez. Büyüklerin kavgaya ihtiyacı yok. Onlara da sorsanız, 'Ülkenin barışa ihtiyacı var' derler ama peki siz ne yapıyorsunuz? İş gruplaşmaya gidiyor. Ne oldu şimdi? Bu davranışların futbola ne faydası var? Egodan başka fayda yok. Dağ, dağa küsmüş, dağın haberi yok. 18 kulüp anlaşamıyorsak, bize yazıklar olsun."



"TARAFTAR GALATASARAY'A KÜSMESİN"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Başkan Özbek, "Taraftarın Galatasaray'a küsmesi olmaz. Galatasaray, taraftarıyla küsemez. Galatasaray futbol takımının, taraftara ihtiyaç duyduğu bir sezona giriyoruz. Taraftarın coşkusuna ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

