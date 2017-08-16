Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe efsanesi geri dönüyor...

Fenerbahçe taraftarının istediği oluyor mu? Fenerbahçe taraftarı eski oyuncuları Luis Nani'nin sarı lacivertli formayı tekrar giymek istiyor, peki bu transferde son durum ne? Fenerbahçe sol bek alacak mı? Duvan Zapata transfer edilecek mi? İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 16.08.2017

NANİ GELİYOR NANİ!

F.Bahçe, eski yıldızı için bu hafta ispanya seferine çıkıyor. Yönetim, Soldado transferi sırasında "Dönerim" yanıtı aldığı Luis Nani için Valencia'ya kiralama teklifi yapacak. İspanyol ekibinin satış listesine koyduğu Portekizli futbolcunun yeniden 'çubuklu' giymesi büyük olasılık.

Ve Fenerbahçe bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, eski yıldızı Luis Nani'yi geri getirmek için harekata başlıyor... Yöneticiler Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Soldado'nun transferini görüşmek için İspanya'da bulunduğu sırada masaya oturduğu Nani, "Neden dönmeyeyim. Orada yarım kalan bir işim var" yanıtı vermişti. Konuyu Aziz Yıldırım'a açan ikili, başkanın onayını aldıktan sonra Aykut Kocaman'dan da 'Tamam" cevabını duyunca yeniden İspanya'ya uçak biletlerini ayırttı.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Yöneticilerin bu hafta içinde sefere çıkarak Valencia'lı yetkililerle kiralama konusunda teklif sunacağı bildirildi. Geçen sezon başında 8.5 milyon euro'ya Valencia'ya satılan Portekizli yıldız, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlı kulübün gönderilecekler listesine girdi. Oyuncuyu elden çıkarmayı, en azından maaşından kurtulmayı isteyen İspanyolların teklife evet demesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız, Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Napoli'nin santraforu Duvan Zapata için kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer savaşına en son olarak Duvan Zapata eklendi.

Calciomercato'nun haberine göre ezeli rakipler Napoli'nin Kolombiyalı forveti için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Haberde ayrıca 26 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.

İki sezondur Udinese'de kiralık olarak forma giyen Zapata, geçen yıl Seria A'da çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.

GOMİS'İ İSTEMEDİ Mİ?

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fransız forvetin sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak Aykut Kocaman'ın "Elimde zaten Persie gibi bir forvet var" diyerek bu ismi veto ettiği ileri sürüldü..