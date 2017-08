Tudor'a bir maç yetmez

ÖZBOSTAN

BUGÜN NELER OLDU

Direkt 'rakip kötü' diye açıklanacak bir şey değildi Kayserispor maçı. Takımlarla yeni tanışıyoruz. Daha ilk maçınızı oynamışsınız. Galatasaray 'la tanışacak bir oyun görmedim açıkçası. Galatasaray'da öne çıkan şey, bir oyun değil. Anlattığı şey. Baskı ve tempo, koşan bir takım.Bunun, Tudor'un biraz oyun anlayışıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Bence Galatasaray ölçekli takımlar, sadece koşu ve mücadeleyle bir oyun tanımlayamaz. Yani bu çok yukarı taşımaz.Değişen bir takımdan bahsediyoruz..Bu takım üstüne koyarak devam eder. Her zaman söylüyorum, Galatasaray'ı saha içinde yönetecek olanHagi'nin bu özelliği vardı. Lincoln'e dönmesin yani ileride. Çünkü Lincoln yalnız adam oldu. O da yetenekliydi. O sorumluluğu almadı. Takım da Lincoln'e tam sahip çıkmadı. Yani genel anlamda.Bence bu maç Tudor'a kredi kazandırmadı. Futbolcular özelinde kredi kazandırdı. Çünkü bu Tudor'un takımı değil. Tudor ne yaptı, alınan bütün transferleri kağıt üzerine yazdı.Bir tek Sinan Gümüş hamlesi dışında. Normalde Eren Derdiyok geçen seneden bir oyuncusu. Ekstraları yok yani. Bu oyuncuların bir sıkıntısı olduğu zaman elini ne zaman sokacak, oyun sıkışacağı ne zaman sokacak. Futbolcular bireysel kendi kimliğiyle oynadı.Ligin ilk maçında güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldılar. Abartıldığını düşünmüyorum. ÇünküAksi bir sonuç büyük sıkıntı yaratırdı. Zaten İgor Tudor'un durumu da ortada. Fakat Galatasaray'ı tam analiz edebilmemiz için en az 5 haftaya ihtiyaç var.Fernando. Bence Galatasaray'ın oyun aklı Fernando. Bir kere çok dirençli bir orta saha bu adam ve hep doğru zamanda, doğru yerde... Temaslı olmasına rağmen az faul yaptı ve topla da sürekli olarak mesafe kat etti.Geldiği günden beri en iyi oyununu oynayan adam Gomis. Bir defa doğru koşular yaptı pozisyonlar içerisinde. O koşularda pas atan adamlar vardı. Yani adam 'bana doğru yerde pas atarsanız buluşurum' dedi. Sırtı dönük mükemmel oynadı. Galatasaray'ın öne gelmesini sağladı. Attığı iki kritik gol var, verdiği inanılmaz bir pas var Belhanda'ya. Gomis'in oyunu bütün takımı ateşledi.Ben de Levent abi gibi Gomis diyorum. 2-3 maçını izledikten sonra acabalarım oluşmaya başlamıştı Gomis'le ilgili. Atletik yapısıyla bu işi kurtarabileceğini gösterdi. Ben o yüzden Gomis'i ön plana çıkarıyorum.Genel olarak takımı beğendim ama Ndiaye çok istekliydi. Belhanda pasları ile kritik pozisyonlar üretti, bir de golünü attı. Gomis gollerinin yanı sıra pozisyon alma becerisiyle sivrildi. Özellikle bu üç yeni ismi çok beğendim.Gelirse takıma abilik yapar. Yani Galatasaray kimliğini, Galatasaray'ı anlatabilecek burada bir tane oyuncu var, o da Selçuk İnan . En eskisi o şu anda ama kulübede. Herkes Selçuk'u ağır eleştirdi ama Tolga Ciğerci'nin gelip ona sarılmasını doğru buluyorum… Gomis bile gitti, sarıldı direkt. Gomis daha yeni geldi. Dün bir bugün iki! Demek ki futbolcularla ilişkileri iyi...Arda her zaman lazım. Bütün takımınız iyi olsun, 20 iyi oyuncu olsun, Arda yine oynar.Yani Galatasaray'ın sağ kenar, sol kenar oyuncusu eksik diye Arda alınmaz. Arda olduğu için alınır. Öyle bir kimlik şu anda Arda... Sadece saha içi kalitesi değil, Galatasaraylı oluşu da onun bu takıma gelmesi için en büyük neden.İki sene önce 70 milyon Euro harcadılar. Naniler, Van Persieler , Markovicler, kimler kimler… Bu işler transferle olacak işler değil. Aykut Kocaman bir inşa yapıyor ve onun için sıkıntı da olabilir bu. Herkes "En iyi transfer Aykut Kocaman" diyor. Bu dendiği zaman umarım bazıları rahatsız olmaz. Bu tespitten Aykut hocanın başı ağrımaz. Bir akıl değiştiriyor Fenerbahçe . Oyun karakteri değişiyor.Arkayı tutuyordu ama önde etkili bir takım değildi.Bütün çözüm konsantrasyonlarını buraya yoğunlaştırdılar. Isla'yı aldılar sağ beke… Göztepe maçında özellikle beklerle geldiler. Göztepe maçını baz alalım. Çok iyi mi oynadı Fenerbahçe, hayır. Maçın berabere bitmesinin nedeni kötü oyun değil, kişisel hata. İlkinde Volkan Demirel çok acayip bir gol yedi, kendi kalesine attı. İkincisinde Josef kaptığı topu adama verdi. Bence ikinci golde hata yok. Topal iyi vursa bu sefer de kazanacaklardı. O zaman 2-1 öne geçeceklerdi.Fenerbahçe takımının çok coşkulu oynayacağını zannetmiyorum. Akıllı oynayacaklar. Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı var. Göztepe maçında bunu gördüm.Aykut Kocaman yine öndeki dörtlüyle çözmeye çalışacaktır sorunu.Teknik adamların kafasında bir şekilde "Josef ile Topal garantidir" düşüncesi var. Fakat ben bu düşünceye katılmıyorum.Daha eksikleri var Fenerbahçe'nin… Ama bunu rakiplerinin gerisinde kaldı diye değerlendiremeyiz. Yeni hocası, yeni isimleri var.Pepe hata yaptı mı, yaptı. İlk lig maçında da yaptı, Konyaspor Süper Kupa maçında da yaptı. Ama ben beğendim. Çok beğendim hatta. Pepe'yi beğenmek çok ilginç bir şey değil belki amaBen o yüzden çok faydalı olacağını ve daha üst seviyeler için daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de farklı çıkacağını düşünüyorum. Bu kadar oynama isteğiyle sahada olan bir Pepe, Beşiktaş için çok umut verici bence. Şimdi ne olacak defansif organizasyon? Yanında kim oynayacak, Tosic mi? Tamam Tosic'le idare eder. Medel ile daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Atiba'nın yerine de oynayabilir Medel. Medel'in çok kullanışlı bir transfer olduğunu düşünüyorum.Aboubakar önemli bir kayıp. Afrika Kupası'ndan çok formda dönmüştü, o zaman Beşiktaş liderin 4 puan gerisindeydi. Ne zaman geldi, devreye girdi, Beşiktaş yakalayıp geçip şampiyon oldu. Forvet verimi şampiyonluğu belirleyecek. Cenkse Cenk, Negredoysa Negredo. G.Saray geçen seneden farklı iyi yönde... Fenerbahçe iyi yönde farklı. Beşiktaş farklı ama geçen seneden iyi değil… Şu an için.: Şenol hocanın Cenk'le başlaması çok normal çünkü bütün kamp Cenk'le çalıştı hoca. Birden bire Gomez gibi, birinci santrfor Negredo demesi için Cenk'in kötü oynaması lazım. İyiyken kesemez. Bu rekabet içerisinde kendisini var etti. Gomez'i kabullendi, Aboubakar'la rekabete girdi, fakat bu sefer hoca iyi oynarken "Benim birinci santrforum Negredo" derse Cenk'i kaybeder.