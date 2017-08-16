Tudor'a bir maç yetmez

Kayserispor maçını izlediğinizde Galatasaray'ın doğru yaptığı şeylerin her maç tekrarlanabilecek şeyler olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa bir maçlık rakibin kalitesiyle ilgili bir durum muydu? Bu galibiyet Tudor'a kredi kazandırdı mı?
METİN TEKİN:
Direkt 'rakip kötü' diye açıklanacak bir şey değildi Kayserispor maçı. Takımlarla yeni tanışıyoruz. Daha ilk maçınızı oynamışsınız. Galatasaray
'la tanışacak bir oyun görmedim açıkçası. Galatasaray'da öne çıkan şey, bir oyun değil. Anlattığı şey tempo, mücadele ve pres
. Baskı ve tempo, koşan bir takım. Oynayan bir takımdan çok koşan, mücadele eden bir takım gördüm. Tabii ki, bu da bir karakterdir.
Bunun, Tudor'un biraz oyun anlayışıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Bence Galatasaray ölçekli takımlar, sadece koşu ve mücadeleyle bir oyun tanımlayamaz. Yani bu çok yukarı taşımaz. Oyuncu kalitesi var, o tamam...
Değişen bir takımdan bahsediyoruz..
LEVENT TÜZEMEN:
Bu takım üstüne koyarak devam eder. Her zaman söylüyorum, Galatasaray'ı saha içinde yönetecek olan Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması lazım. Çünkü bu yeteneği var. Yani biraz daha arkadaşlarıyla diyalog kurması lazım, uzak durmaması lazım. Mesela Sneijder'in bu özelliği vardı.
Hagi'nin bu özelliği vardı. Lincoln'e dönmesin yani ileride. Çünkü Lincoln yalnız adam oldu. O da yetenekliydi. O sorumluluğu almadı. Takım da Lincoln'e tam sahip çıkmadı. Yani genel anlamda. Ben Galatasaray'ın bir doğrusunu beğendim, bir defa iyi mücadele ediyorlar, coşkuları üst düzeyde. Kaliteli ayakları var.
Bence bu maç Tudor'a kredi kazandırmadı. Futbolcular özelinde kredi kazandırdı. Çünkü bu Tudor'un takımı değil. Tudor ne yaptı, alınan bütün transferleri kağıt üzerine yazdı. Sonraki hamlelerine baktığımız zaman doğru hamleler değil.
Bir tek Sinan Gümüş hamlesi dışında. Normalde Eren Derdiyok geçen seneden bir oyuncusu. Ekstraları yok yani. Bu oyuncuların bir sıkıntısı olduğu zaman elini ne zaman sokacak, oyun sıkışacağı ne zaman sokacak. Futbolcular bireysel kendi kimliğiyle oynadı.
MURAT ÖZBOSTAN:
Ligin ilk maçında güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldılar. Abartıldığını düşünmüyorum. Çünkü ilk maçlar önemlidir, iyi başlamak lazım. Galatasaray da bunu seyircisiyle başardı.
Aksi bir sonuç büyük sıkıntı yaratırdı. Zaten İgor Tudor'un durumu da ortada. Fakat Galatasaray'ı tam analiz edebilmemiz için en az 5 haftaya ihtiyaç var.
EN İYİSİ GOMİS'Tİ
Galatasaray'da tek tek oyunculara bakarsanız kimi öne çıkarırsınız?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Fernando. Bence Galatasaray'ın oyun aklı Fernando. Bir kere çok dirençli bir orta saha bu adam ve hep doğru zamanda, doğru yerde... Temaslı olmasına rağmen az faul yaptı ve topla da sürekli olarak mesafe kat etti.
LEVENT TÜZEMEN:
Geldiği günden beri en iyi oyununu oynayan adam Gomis. Bir defa doğru koşular yaptı pozisyonlar içerisinde. O koşularda pas atan adamlar vardı. Yani adam 'bana doğru yerde pas atarsanız buluşurum' dedi. Sırtı dönük mükemmel oynadı. Galatasaray'ın öne gelmesini sağladı. Attığı iki kritik gol var, verdiği inanılmaz bir pas var Belhanda'ya. Gomis'in oyunu bütün takımı ateşledi.
METİN TEKİN:
Ben de Levent abi gibi Gomis diyorum. 2-3 maçını izledikten sonra acabalarım oluşmaya başlamıştı Gomis'le ilgili. Atletik yapısıyla bu işi kurtarabileceğini gösterdi. Ben o yüzden Gomis'i ön plana çıkarıyorum.
MURAT ÖZBOSTAN:
Genel olarak takımı beğendim ama Ndiaye çok istekliydi. Belhanda pasları ile kritik pozisyonlar üretti, bir de golünü attı. Gomis gollerinin yanı sıra pozisyon alma becerisiyle sivrildi. Özellikle bu üç yeni ismi çok beğendim.
İlk maçta Gomis: 2 gol, 1 asist, 6 şut, 10 pas.
ARDA HERKESE LAZIM
Galatasaray transferin en hareketli takımıydı, sezona da hızlı girdi. Şimdi de Arda Turan'ın transferi konuşuluyor. Sizce bu transfer gerekli mi, gerçekleşirse Galatasaray'a katkı sağlar mı?
LEVENT TÜZEMEN:
Gelirse takıma abilik yapar. Yani Galatasaray kimliğini, Galatasaray'ı anlatabilecek burada bir tane oyuncu var, o da Selçuk İnan
. En eskisi o şu anda ama kulübede. Herkes Selçuk'u ağır eleştirdi ama Tolga Ciğerci'nin gelip ona sarılmasını doğru buluyorum… Gomis bile gitti, sarıldı direkt. Gomis daha yeni geldi. Dün bir bugün iki! Demek ki futbolcularla ilişkileri iyi...
METİN TEKİN:
Arda her zaman lazım. Bütün takımınız iyi olsun, 20 iyi oyuncu olsun, Arda yine oynar. Arda sadece mevkisel bir tamamlayıcı değildir. Takımı bambaşka yere taşıyan oyuncudur.
Yani Galatasaray'ın sağ kenar, sol kenar oyuncusu eksik diye Arda alınmaz. Arda olduğu için alınır. Öyle bir kimlik şu anda Arda... Sadece saha içi kalitesi değil, Galatasaraylı oluşu da onun bu takıma gelmesi için en büyük neden.
KOCAMAN'IN BAŞI AĞRIMAMALI
Fenerbahçe, Göztepe'ye puan bırakınca, "Acaba kadro kalitesi olarak rakiplerin gerisinde mi kaldık" kaygısı oluştu taraftarlarda. Ekstra bir transfere gerek var mı, F.Bahçe'nin durumu ne sizce?
GÜRCAN BİLGİÇ:
İki sene önce 70 milyon Euro harcadılar. Naniler, Van Persieler
, Markovicler, kimler kimler… Bu işler transferle olacak işler değil. Aykut Kocaman
bir inşa yapıyor ve onun için sıkıntı da olabilir bu. Herkes "En iyi transfer Aykut Kocaman" diyor. Bu dendiği zaman umarım bazıları rahatsız olmaz. Bu tespitten Aykut hocanın başı ağrımaz. Bir akıl değiştiriyor Fenerbahçe
. Oyun karakteri değişiyor. Önde oynamak isteyen ve bunun için çalışan bir takım var. Allahı var, yönetim de iyi transferler yaptı. İyi ve problem çözen oyuncular alındı. Fenerbahçe, iki senedir pozisyon bulamıyordu.
Arkayı tutuyordu ama önde etkili bir takım değildi. Valbuena öne oynayan oyuncu, Mehmet Ekici ve Dirar da aynı şekilde. Giuliano öne oynuyor. Forvete Soldado geldi.
Bütün çözüm konsantrasyonlarını buraya yoğunlaştırdılar. Isla'yı aldılar sağ beke… Göztepe maçında özellikle beklerle geldiler. Göztepe maçını baz alalım. Çok iyi mi oynadı Fenerbahçe, hayır. Maçın berabere bitmesinin nedeni kötü oyun değil, kişisel hata. İlkinde Volkan Demirel çok acayip bir gol yedi, kendi kalesine attı. İkincisinde Josef kaptığı topu adama verdi. Bence ikinci golde hata yok. Topal iyi vursa bu sefer de kazanacaklardı. O zaman 2-1 öne geçeceklerdi.
LEVENT TÜZEMEN:
Fenerbahçe takımının çok coşkulu oynayacağını zannetmiyorum. Akıllı oynayacaklar. Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı var. Göztepe maçında bunu gördüm.
METİN TEKİN:
Aykut Kocaman yine öndeki dörtlüyle çözmeye çalışacaktır sorunu. Giuliano'nun gelişiyle, Soldado'yu kullanacak ve kaleye gidebilme sorununun çözümünü bu dörtlüde arayacak.
Teknik adamların kafasında bir şekilde "Josef ile Topal garantidir" düşüncesi var. Fakat ben bu düşünceye katılmıyorum.
MURAT ÖZBOSTAN:
Daha eksikleri var Fenerbahçe'nin… Ama bunu rakiplerinin gerisinde kaldı diye değerlendiremeyiz. Yeni hocası, yeni isimleri var. Bence Fenerbahçe'nin de en az 1 aya ihtiyacı var. Bu arada Trabzonspor maçı da Fenerbahçe için önemli bir kriter olur.
PEPE HALA TAŞ GİBİ
Pepe iyi gözüktü ama hatalar da yaptı. Cenk ise Negredo'nun yerine oynayıp gol attı. Sizce nasıllar?
METİN TEKİN:
Pepe hata yaptı mı, yaptı. İlk lig maçında da yaptı, Konyaspor Süper Kupa maçında da yaptı. Ama ben beğendim. Çok beğendim hatta. Pepe'yi beğenmek çok ilginç bir şey değil belki ama Pepe'yi yaşla beraber yorumladığım zaman iyi durumda buldum. Futbol oynama isteği çok fazla hala. Fizik kalitesinde kayıplar olduğunu görmedim. Çok önemli bu yaştaki bir oyuncu için.
Ben o yüzden çok faydalı olacağını ve daha üst seviyeler için daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de farklı çıkacağını düşünüyorum. Bu kadar oynama isteğiyle sahada olan bir Pepe, Beşiktaş için çok umut verici bence. Şimdi ne olacak defansif organizasyon? Yanında kim oynayacak, Tosic mi? Tamam Tosic'le idare eder. Medel ile daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Atiba'nın yerine de oynayabilir Medel. Medel'in çok kullanışlı bir transfer olduğunu düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Aboubakar önemli bir kayıp. Afrika Kupası'ndan çok formda dönmüştü, o zaman Beşiktaş liderin 4 puan gerisindeydi. Ne zaman geldi, devreye girdi, Beşiktaş yakalayıp geçip şampiyon oldu. Forvet verimi şampiyonluğu belirleyecek. Cenkse Cenk, Negredoysa Negredo. G.Saray geçen seneden farklı iyi yönde... Fenerbahçe iyi yönde farklı. Beşiktaş farklı ama geçen seneden iyi değil… Şu an için.
LEVENT TÜZEMEN
: Şenol hocanın Cenk'le başlaması çok normal çünkü bütün kamp Cenk'le çalıştı hoca. Birden bire Gomez gibi, birinci santrfor Negredo demesi için Cenk'in kötü oynaması lazım. İyiyken kesemez. Bu rekabet içerisinde kendisini var etti. Gomez'i kabullendi, Aboubakar'la rekabete girdi, fakat bu sefer hoca iyi oynarken "Benim birinci santrforum Negredo" derse Cenk'i kaybeder.
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