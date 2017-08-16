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3 yıl daha Grubu'nda

Giriş Tarihi: 16.8.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 19:45
Türkiye Kupası 3 yıl daha Turkuvaz Medya Grubu'nda

Grubu, 3 yıl daha ve maçlarının yayın haklarını satın aldı.

tarafından düzenlenen ve 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları ve TFF müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin ihale sonuçlandı.

İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleye, şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar arasından tek firma katılarak teklif verdi.

da yeni statüsü ile ihale edilen Türkiye Kupası'nın yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın nı Turkuvaz A.Ş. aldı.

Yayın Hizmetleri A.Ş., organizasyonları önümüzdeki üç sezon boyunca yayınlamaya devam edecek.

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Türkiye Kupası 3 yıl daha Turkuvaz Medya Grubu'nda
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