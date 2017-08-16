Türkiye Kupası 3 yıl daha Turkuvaz Medya Grubu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin ihale sonuçlandı.



İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleye, şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar arasından tek firma katılarak teklif verdi.

Yeni sezonda yeni statüsü ile ihale edilen Türkiye Kupası'nın yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. aldı.

Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., organizasyonları önümüzdeki üç sezon boyunca yayınlamaya devam edecek.