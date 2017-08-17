Akhisar kalecilerine güveniyor

Tecrübeli file bekçileri Milan Lukac, Fatih Öztürk ve Bora Körk ile genç eldiven Halil Yerel'in adeta kardeş gibi olduğunu belirten Okuyucu, "Aralarından su sızmıyor. İnanılmaz bir sevgi ve saygı ile bağlılar. Her biri kendisinden öte, diğer üçüncünün ve dolayısıyla takımın başarısını düşünüyor" dedi.

Geçen sezonu 7'nci sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor'un attığı 46 gole karşılık kalesinde 42 gol gördüğünü hatırlatan Can Okuyucu şöyle devam etti:

"Ligin en az gol yiyen 6 takımından biriydik. Bu önemli bir performans. Bu sezon yediğimiz gol sayısının daha da düşeceğine inanıyorum. Milan, Fatih ve Bora'nın kalecilikleri de, profesyonellikleri de tartışılmaz. Genç Halil de kısa sürede onlardan çok şey öğrendi. Klişe bir deyimli Akhisar'ın kalesi emin ellerde."