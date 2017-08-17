Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Akhisar kalecilerine güveniyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 13:56
Akhisar kalecilerine güveniyor

Akhisar ?Belediyespor Kaleci Antrenörü , kadrodaki 4 kaleci arasında hem ciddi bir rekabet hem de büyük bir dayanışma olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Tecrübeli file bekçileri Milan Lukac, ve Bora Körk ile genç eldiven Halil Yerel'in adeta kardeş gibi olduğunu belirten Okuyucu, "Aralarından su sızmıyor. İnanılmaz bir sevgi ve saygı ile bağlılar. Her biri kendisinden öte, diğer üçüncünün ve dolayısıyla takımın başarısını düşünüyor" dedi.

Geçen sezonu 7'nci sırada tamamlayan 'un attığı 46 gole karşılık kalesinde 42 gol gördüğünü hatırlatan şöyle devam etti:

"Ligin en az gol yiyen 6 takımından biriydik. Bu önemli bir performans. Bu sezon yediğimiz gol sayısının daha da düşeceğine inanıyorum. Milan, Fatih ve Bora'nın kalecilikleri de, profesyonellikleri de tartışılmaz. Genç Halil de kısa sürede onlardan çok şey öğrendi. Klişe bir deyimli Akhisar'ın kalesi emin ellerde."

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisar kalecilerine güveniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz