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Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!
Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!
Giriş Tarihi: 17.8.2017
09:38
Güncelleme Tarihi: 17.8.2017
09:54
Galatasaraylıların merakla beklediği Arda Turan transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
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