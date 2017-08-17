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Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!

Giriş Tarihi: 17.8.2017 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 09:54
Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!

Galatasaraylıların merakla beklediği Arda Turan transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

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Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!
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