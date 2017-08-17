CANLI | Vardar - Fenerbahçe

VARDAR - FENERBAHÇE

STAT: Nacionalna Arena Filip II Makedonski (Gradski)

SAAT: 21:00

HAKEM: Luca Banti

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

VARDAR: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Neustadter, Oğuz Kağan, Aatıf, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya geliyor.



Geride kalan sezonu 3. sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eledi. Avusturya'da ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 1-1'lik beraberlikle adını play-off turuna yazdırdı.



Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi deplasmandan yine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Makedonya'da son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Vardar, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı. 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'yü geçen Vardar, 3. ön eleme turunda ise Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti. Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 7 yılda elde etmiş oldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman döneminde ise Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 12 maçta sadece 3 yenilgi aldı.



Avrupa'daki en iyi derecesini Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak alan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla Avrupa'da 3. sezonuna başladı. Kocaman'la dış sahada 12 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Kocaman döneminde Avrupa'da deplasmanda Yunanistan'da PAOK'a 1-0, Rusya'da Spartak Moskova'ya 2-1, Portekiz'de ise Benfica'ya 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 110 maçta 61 yenilgi aldı. Yaptığı 110 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 204 gol gördü.





SON 3 SEZONUN ŞAMPİYONU

Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı. Vardar, geçen sezonu en yakın takipçisi Shkendija 79'un önünde, 13 puan farkla 83 puanla şampiyon tamamladı. Makedonya Ligi'nde toplam 10 şampiyonluğu bulunan ve bunun 5'ini son 6 sezonda elde eden Vardar, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi parolasıyla başladı.

Bu kulvarda 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Malmö'yle deplasmanda 1-1 kaldığı ilk maçın sonunda sahasında rakibini 3-1 yenerek eleyen Vardar, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a takıldı. Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Vardar, deplasmandaki maçı 4-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremedi.

Avrupa kupalarında önemli bir başarısı bulunmayan ve genelde ön eleme turlarında elenen Vardar, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Fenerbahçe'yi geçerek, ilk defa grup aşamasına kalmaya çalışacak. Makedon temsilcisi, bu sezon Avrupa'da sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmayı bildi. Vardar, Makedonya Ligi'nin ilk haftasında ise geçen hafta sonu Shkendija'ya 2-0 mağlup oldu.

TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ



Vardar Teknik Direktörü Goce Sedlovski, Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti. Futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması da giyen 43 yaşındaki teknik adam, 2015 yılında geldiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Vardar'daki görevini bıraktı.