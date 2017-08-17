Vardar Ovası'nda kayboldu: 2-0

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup oldu.



Vardar 1-0 Fenerbahçe

20' Barseghyan

90+2 Mehmet Topal



Vardar: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan

Teknik Direktör: Cedomir Janevski

Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı.

Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.





GOL YOLLARI GENÇ AHMETHAN'A EMANET

Aykut Kocaman, forvet hattında ise genç oyuncu Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Robin van Persie'nin sakat olduğu Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Ahmethan, Vardar karşısında takımı adına gol aradı.

Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe sahaya kalede Kameni, savunmada Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena ve ileri uçta Alper Potuk ile Ahmethan Köse ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Soldado'nun yanı sıra Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

JANEVSKİ İLK KEZ

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı.

Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.





FENERBAHÇE TARAFTARI ÜSKÜP'TE DE YALNIZ BIRAKMADI

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu.

Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.



8. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan'ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.



16. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



20. dakikada Mehmet Topal'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan'ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.



33. dakikada Şener'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper'in şutunda top üstten auta gitti.





Vardar'ın gol sevinci