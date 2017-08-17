Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mina yarın geliyor

Stopere tecrübeli bir ismi almak için uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yarın içerisinde Türkiye'ye gelerek, birkaç gün içinde de Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınına konuşan Mina, takımdan ayrılacağını ve Türkiye'de forma giyeceğini Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atacağını da yakın çevresiyle paylaşmış. 27 yaşındaki Ekvador Río Verde doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Arturo Mina'nın River Plate ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Club Atletico River Plate, CSD Macará ve Independiente del Valle takımlarının formalarını giyen Mina, Libertadores kupasında da görev aldı. Independiente del Valle'de 88 karşılaşmada görev alan Mina, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 3'te asist yaptı. Club Atlético River Plate takımında 16 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden Mina, CSD Macará'da ise 28 karşılaşmada görev aldı. Ekvador Milli Takımı'nın 18 kez formasını giydi.