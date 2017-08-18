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hazırlıklarına ara vermeden devam etti

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 13:29
Fenerbahçe Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden devam etti

Süper Lig'in 2. haftasında Pazar günü 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Dün akşamki Vardar maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sakatlıkları yüzünden bir süredir forma giyemeyen Fernandao ve Mehmet Ekici ise takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Sarı-Lacivertli ekipte maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla tamamlanacak.

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Fenerbahçe Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden devam etti
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