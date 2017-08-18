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İspanyol futbolcu Barselona'daki saldırıyı anlattı!

Giriş Tarihi: 18.8.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 16:10
İspanyol futbolcu Barselona'daki saldırıyı anlattı!

İspanyol futbolcu , Barselona'da yaşanan sırasında olay yerindeydi.

Son olarak İspanya'da Tenerife forması giyen 30 yaşındaki sol bek 'un, Barselona'daki ndan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı!

Barselona'da gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında Cambrils'te olan Oriol, "Kurşunları duyduktan sonra kaçmaya başladık. Tanrı'ya şükürler olsun ki ben ve ailem yara almadan kurtulduk." dedi. Kariyerine 'da başlayan daha sonra Zaragoza, Limassol, Hazar Lenkeran, Blackpool ve Rapid Bükreş gibi takımlarda forma giyen Oriol, zor bir gün geçirdiklerini belirtirken, "Yaralanmadığımız için şanslıyız çünkü olaylara çok yakındık" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Barselona'da düzenlenen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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İspanyol futbolcu Barselona'daki saldırıyı anlattı!
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