İspanyol futbolcu Barselona'daki saldırıyı anlattı!

Son olarak İspanya'da Tenerife forması giyen 30 yaşındaki sol bek Edu Oriol'un, Barselona'daki terör saldırısından kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı!

Barselona'da gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında Cambrils'te olan Oriol, "Kurşunları duyduktan sonra kaçmaya başladık. Tanrı'ya şükürler olsun ki ben ve ailem yara almadan kurtulduk." dedi. Kariyerine Barcelona'da başlayan daha sonra Zaragoza, Limassol, Hazar Lenkeran, Blackpool ve Rapid Bükreş gibi takımlarda forma giyen Oriol, zor bir gün geçirdiklerini belirtirken, "Yaralanmadığımız için şanslıyız çünkü olaylara çok yakındık" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Barselona'da düzenlenen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor