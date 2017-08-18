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Şenol Güneş'ten Selçuk İnan'a olay teklif!
Şenol Güneş'ten Selçuk İnan'a olay teklif!
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Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2017
10:31
Güncelleme Tarihi: 18.8.2017
10:33
Beşiktaş'ta Selçuk İnan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Şenol Güneş'ten Selçuk İnan'a olay teklif!
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