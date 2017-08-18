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, hazırlığı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 17:04
Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlığı

?, Süper Lig'in 2. haftasında ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo ile milli takım kampına çağrılan kaleci Arda Akbulut katılmadı.

Sakatlığı bulunan Carl Medjani'nin salonda çalıştığı idmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 13.50'de uçakla İstanbul'a gidecek.

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Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlığı
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